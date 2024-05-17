九龍城寨之圍城｜古天樂鄭保瑞率4子 現身康城影展紅地氈 (13:26)

電影《九龍城寨之圍城》入圍第77屆康城影展「午夜展映單元」，導演鄭保瑞香港時間今天（17日）凌晨率領戲中主要演員，包括古天樂（古仔）、林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑出席盛事。眾人較早時間現身記者會跟各地傳媒會面，「城寨四子」應邀擺出功夫功架拍照。當地時間晚上9時半，鄭保瑞導演、古天樂及4子穿上筆挺西裝現身康城影展紅地氈，其間有當地傳媒及粉絲找古天樂等合照及簽名留念

踏上紅地氈前，鄭保瑞表示：「好開心，很期待今晚觀眾看完的反應，剛才與記者聊天，他們希望今晚反應好。（有否幻想過踏足康城？）真的沒有，當知道消息當然好開心，最開心一部本土動作片能如此成功。」在旁的古天樂笑言：「都是你叻啫﹗」鄭保瑞回應：「大家也有份﹗找到你們才是叻﹗」能將一套滿有香港情懷的電影帶到康城，鄭保瑞表示：「開心，最開心是剛才與記者們談到這齣戲，他們也感受得到。」古天樂說：「九龍城寨已拆了，我們將城寨重現出來，某程度希望能帶動到香港的旅遊業。」古天樂笑言來到康城一定要有充足睡眠及吃到美味的海鮮盤，導演則表示要多些拍照留念。

首次踏足康城的4子感受至深，林峯說：「多謝導演，想不到我們一班兄弟可以一齊來到康城，可以將香港電影推廣予全世界觀眾，我們會繼續努力。」劉俊謙表示：「像創舉一樣，自己能夠參與，跟殿堂級（鄭保瑞及古天樂）一起來，我從沒想過可以來到這麼大的影展，很開心﹗」胡子彤說：「真的感謝整個團隊、台前幕後，沒有大家我就沒機會來到﹗入圍以至所有事，對我來說也很新鮮，經常提自己要享受，多謝大家支持。」張文傑表示：「我仍在發夢一樣，覺得是否真實？真是開心﹗」古天樂笑言：「所以叫你有足夠的睡眠﹗」

在康城影展觀賞場，現場觀眾未待《九龍城寨之圍城》播放完畢已陸續起立歡呼及鼓掌近10分鐘，胡子彤、張文傑熱淚盈眶，鄭保瑞發言：「多謝今晚來看的觀眾，這部戲很幸運，可以有一班很令人驚嘆的製作團隊、演員，他們都是來自香港很出色的藝術家。對我來說，這部戲是很有意義及重大的事，我很感謝他們，很感謝康城電影節揀選了這一部非常本土的動作電影，很多謝選片人及主席。另外，我要多謝兩個人，Kinnie Cheung及Angus Chan，他們堅持了8年，這部片才出現。我在這裏多謝大家，希望之後再有影片在康城跟大家見面。」

古天樂在「香港之夜」酒會上分享：「因為九龍城寨已拆了，我們有親歷其境的感覺，希望通過這電影介紹予全世界所有人，認識我們以前有一個九龍城寨。」林峯說：「我們4子與龍捲風有一場告別戲，在戲內他交付了一份信任。我們一直很多謝古仔對我們提拔、愛惜，以及對香港電影的支持。我們作為一分子，希望繼續為香港電影出一分力。」劉俊謙說：「我們在戲中一起對付王九，其實人很少機會可以義無反顧去做一件事，這場戲令我深刻及感動。」胡子彤表示：「最難忘是我們4子重逢的一場戲，教曉我們應該一起去做我們覺得應該做的事，就像我們今日做好自己工作，做好香港電影。」張文傑說：「最難忘龍捲風被王九殺的一場戲，我們當時情緒很大，拍攝當日大家都很傷心，而拍攝過程令我很深刻。」

（即時娛樂）