陳慧敏相隔7年開騷兩度落淚 透視裝燈光下若隱若現安全沒走光 (14:47)

陳慧敏相隔7年再開騷，昨晚在香港藝術中心壽臣劇院舉行首場《「趁我們還有____ 」陳慧敏個人音樂會2024》，獲林盛斌（Bob）和方力申到場支持。她唱畢歌曲《浪》後有感而發，回憶當年展開100天旅行，孭住結他在印度恆河的木船上寫下此歌。陳慧敏說︰「入行10年，我經歷了很多才走到今天，『浪』到這舞台上，一切也值得﹗這10年不容易，像這首歌一樣，沒Budget。我一個人去雲南拍MV，航拍機失靈幾乎跌落海，然後花了800元『淘』了一個『師父』回來幫我拍，我再自己剪片、設計和宣傳。當初因為好奇心及少許勇氣來港參加歌唱比賽，一直到今天。如果不是這些考驗，我不知自己能做到那麼多。我幾勇敢，幾叻，我會繼續保持，繼續探索世界和自己。」

談到逝去的愛情，陳慧敏直言曾傷己傷人，希望能原諒自己和別人，只有懂得自愛和惜自己才能自救。演唱會尾聲，她兩度落淚，又感謝相識20多年的朋友傳訊息支持和鼓勵。陳慧敏說︰「我看似勇敢，橫衝直撞什麼都不怕，其實很多時也很脆弱，全賴大家的愛和支持。」她騷後直言未滿意首晚表現，覺得唱得不夠完美，說話時要多次「執生」。陳慧敏說︰「我哭了兩次，很嬲﹗第一次現場唱音樂會主題曲《趁我們還有》，歌詞全是我心聲，我獻唱時勾起過往種種和故事，一時感觸就哭了出來；唱《Better Me》時面對大鏡，這麼赤裸望住自己，又再次感觸落淚。雖然不完美，希望大家享受這次音樂會。」談到她在音樂會上身穿的透視裝在燈光下若隱若現疑走光，陳慧敏說︰「要再研究一下。服裝由服裝指導負責，我不是專家，要傾一傾。大家放心，一定不會走光。」

（即時娛樂）