MIRROR澳門尾站加送團歌驚喜 與歌迷留下難忘時刻 (15:13)

男團MIRROR一連四場《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 ‧MACAU 》昨晚（16日）在澳門銀河綜藝館開鑼。澳門是MIRROR這次世界巡唱的最終站，安歌時的彩蛋環節也特意改為團歌向觀眾送驚喜，4場的團歌也不同，昨晚率先登場的有《一秒間》。

巡演進入最後倒數，12子不捨之餘，也輪流出口術推高觀眾情緒。他們以團歌《Rocketstars》為演唱會揭開序幕，然後輪流獻唱個人單曲，如陳卓賢的《留一天與你喘息》、呂爵安的《E先生連環不幸事件》、陳瑞輝（Frankie）的《皮思苦 》，姜濤唱跳《黑月》，盧瀚霆（Anson Lo ）《My Life》，柳應廷（Jer）由《狂人日記》轉唱新歌《筆觸男孩憂鬱之死》。

小組演出部分，由江𤒹生（AK） 、王智德（Alton）與楊樂文（Lokman）的《Rebound》、邱傲然（Tiger）邊彈邊唱的《Alright》到聯乘Lokman的《收聲多謝》，或是不少得「大表波」邱士縉（Stanley）與李駿傑（Jeremy）唱的騷肌火辣《Fever》，到最後由Jer及Jeremy唱的《人類群星閃耀時》，至中段另外10子上台大合唱，台上台下一樣火熱。

MIRROR隨後開始分享，和直落不間斷唱出《WE ALL ARE》 、《One and All》 、《 IGINITED》 、《一秒間》 、《BOSS》 及《Catch A Vibe》，台下歌迷齊齊大叫MIRROR及跟住唱。Lokman在台上不斷提醒歌迷，稱巡唱尚有3晚便正式完結，大家記得要盡情投入，與MIRROR創造難忘快樂的時刻。

（即時娛樂）