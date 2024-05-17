57歲張鳳妮息影28年 復出演機心二房 感激羅子溢帶入戲 (15:47)

TVB劇集《家族榮耀之繼承者》昨晚（16日）播出第4集，丘智斌（羅子溢飾）被揭是守義（羅嘉良飾）二房太太邵家碧（張鳳妮飾）的親生兒子，當年守義為爭奪家族話事權，才將剛出生的智斌與守義正室戴綺婷（余安安飾）誕下的芷嵐（梁靖琪飾）調包。智斌意外得悉真相後大為震撼，將在今晚的新一集裏主動與家碧相認，家碧激動流淚。兩人在佛堂拜祖先時，家碧哽咽訴說不堪回首的過去，但見到兒子如此生性時又喜極而泣。張鳳妮演繹出兩種層次的喊戲，獲觀眾讚好演技。

張鳳妮1996年離開無綫，28年後因總監製梁家樹邀請而復出，與羅嘉良繼《天地男兒》後再合作。今年57歲的她獲不少網民稱讚保養得宜、女人味十足，演豪門少奶入型入格。張鳳妮表示開拍前為鑽研角色看了3次劇本︰「呢個角色好大挑戰，我先會接拍。我做得好足工夫，但未做到最好。初初睇劇本，頭兩次係當故仔咁睇，去了解角色頭段、中段同結局嘅分別，之後再每場寫低應該點做，盡量唔想做到咁乞人憎，所以我對3個小朋友（梁靖琪、陳瀅、羅子溢）都一視同仁，希望令角色有少少可憐嘅感覺。呢個角色對我嚟講非常高難度，我仲未能夠做到最好，希望觀眾睇咗之後畀啲意見我。」

她回憶初入劇組時狀態不太好，感謝羅子溢帶她入戲。張鳳妮說︰「我初初入組時，好多場都唔係好入戲，好彩唔係重頭戲，係子溢帶到我。最難忘嗰場係我帶佢拜我已過身嘅父母，嗰場戲主要係我講對白，不過佢畀我嘅反應係開始眼紅、熱淚盈眶，然後捉住我隻手，呢啲畀到我好足嘅戲，我可以跟住佢嘅情緒做反應，到佢叫我阿媽時，我就有眼淚流出嚟。呢場戲好似第4、5日拍，我拍完就好似開咗竅咁，個人安心咗，啲戲之後都做得放咗，因為知道子溢可以帶到我戲。」

（即時娛樂）