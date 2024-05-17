Tyson Yoshi破戒歎燒鵝 騷爆肌健碩身材冧爆小S (15:33)

香港旅遊發展局（旅發局）協助《因為是朋友呀2》、《嘉人自友約》及《小姐不熙娣》等綜藝節目來港拍攝外景，向亞洲觀眾推薦香港遊玩好去處及有趣景點。

3部綜藝節目星味十足，既有容祖兒及Twins暢遊香港特色景點；影后劉嘉玲亦與文詠珊（Janice Man）、薛凱琪（Fiona）、佘詩曼及吳君如，玩盡各樣港式玩意；亦有徐熙娣（小S）在劉俊謙、Tyson Yoshi導賞下深度遊香港。

小S為節目《小姐不熙娣》拉大隊來港拍攝外景，更邀得兩大人氣男神劉俊謙、Tyson Yoshi當嚮導，遊覽香港著名景點。

劉俊謙與小S兩人手牽手逛中環，劉俊謙介紹小S最時興打卡方式，在充滿香港特色的路牌下，兩人大影情侶相，劉俊謙火力及電力全開，用手輕撩小S下巴，冧爆小S。

Tyson Yoshi帶同小S及主持派翠克及前棒棒堂成員阿本閒逛廟街，體驗地道夜市外，眾人更到了茶餐廳品嘗地道美食。向來嚴格控制飲食的Tyson Yoshi，為了小S連番破戒，不但破例與對方試吃3年未有吃過的燒鵝外，他更應小S要求，在節目中大騷健碩身形，令小S也心心眼。

小S又與團隊試坐電車，更幸運遇上第五代設計「120號電車」，由於這輛電車沒有固定行駛路線，能遇上它只有165分之一的機會，相傳要是能遇到，就會帶來好運，眾人都興奮得爭相與電車拍照留念，他們坐上電車遊覽時候，都興奮得跟逆線經過的電車大聲打招呼，吸引不少途人與乘客拿起電話拍照。

（即時娛樂）