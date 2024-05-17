容祖兒Twins聚首玩樂 劉嘉玲放慢腳步 感受香港寧靜 (15:55)

容祖兒、Twins的蔡卓妍及鍾欣潼，為拍攝內地節目《因為是朋友呀2》，一同遊覽香港多個地點，藉節目分享在香港的歡樂時光。他們邀請關智斌（Kenny）擔任嘉賓，除了到藝文景點M+參觀外，童心未泯的他們，到主題公園玩旋轉木馬、攤位遊戲，又即場炮製充滿港式地道風情手冲絲襪奶茶。之後他們轉到小店，體驗手寫小巴牌工作坊、參觀復古旗袍店，行程豐富。

影后劉嘉玲為節目《嘉人自友約》，邀請文詠珊（Janice Man）、薛凱琪、佘詩曼及吳君如，一同走訪香港大街小巷，介紹香港特色美食的同時，也透過不同體驗感受香港獨特氣息。

劉嘉玲與Janice Man選擇放慢腳步，感受香港寧靜一面。閒聊之間，2人談到演戲時如何抽離角色，Janice Man指自己喜歡旅行放空心情；劉嘉玲與薛凱琪探訪社企小店，品嘗傳統港式茶粿，細味香港社企人情味。

劉嘉玲又與曾被稱「小劉嘉玲」的佘詩曼享受郊遊樂趣，她們先到西貢遊玩，在海鮮酒家品嘗特色海鮮外，又跟餅店師傅學做港式菠蘿包；入行後，劉嘉玲與吳君如已很少在人多鬧市出現，今次難得聚首，她們先在海濱餐廳暢談往昔，並前往星光大道及海運戲院，細訴演藝路上點滴，二人又到了廟街，品嘗地道煲仔飯。

（即時娛樂）