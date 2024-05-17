陳自瑤開腔談離婚 羅天宇單親家庭長大 自嘲似白老鼠 (16:21)

陳自瑤（Yoyo）、賴慰玲（Winki）、黎諾懿及羅天宇主持的《香港婚後事》，今晚（17日）新一集請來龔慈恩探討「離婚」及分享對夫婦離異的見解。她說︰「冰封三呎，非一日之寒，比較傳統啲嘅女性，仔女係佔咗佢生活一大部分，佢可能喺某一段時間係完全忽略咗自己，將啲時間、精神、責任擺晒喺仔女身上，到某一日突然間醒咗，佢會意識要有自己人生，咁會令到有番咁上下年紀嘅人有離婚嘅意識。」Yoyo則認為：「一段關係係雙方付出，可能你好想為小朋友保持一個美滿家庭，但可能對方唔想，可能佢個心已經走咗，你死𢱑都冇辦法，有啲嘢唔係一個人可以做到，呢啲情况就冇得選擇。」

諾懿稱香港每年約有過萬宗離婚個案，離婚手續亦日漸簡化。Winki認為離婚變得流行：「大家覺得離婚冇咁大件事，婚姻如果出現咗問題，然後咪離婚囉，唔去解決。近來香港出現移民潮，唔少夫婦因移民衍生嘅問題而鬧離婚。」龔慈恩被問到如找到適合的人會否考慮再婚時坦言：「會，我覺得現階段係需要個伴多啲，再唔再婚係另一個問題，但我唔抗拒。」

單親家庭長大的天宇仍然相信愛情，希望將來可以給小朋友一個完整家庭。天宇有一位同母異父的弟弟胡㻗，兩兄弟感情要好，天宇自言似「白老鼠」：「我媽覺得呢個方式教仔唔係好掂，下個就會試用另一個方式，調整吓再做個好啲嘅出嚟。」他透露年輕時像受保護動物，媽媽對他管教非常嚴格，放學後也不准外出打籃球。天宇笑言：「我好嬲呢樣嘢，我同細佬係唔同爸爸，我爸爸高過細佬爸爸，但我細佬高過我半個頭，點解釋吖？真係好嬲呀！龔姐個仔咁高，都係因為打籃球，我細佬去到中學時期，我媽叫佢打多啲籃球，唔好似阿哥，細佬係成功嘅實驗品。」

諾懿在節目中指導天宇煎牛扒，稱只需利用一樣神秘醬料便能將幾十元的牛扒煎成貴價口感。Winki試吃完後分不清哪一塊才是貴價牛排，諾懿說：「只要搽一搽隻醬料再拎去煎，就做到一塊去扒房先食到嘅香濃牛味道！」Winki亦分享了在職媽媽的辛酸，她眼濕濕地表示兩次在啟德郵輪碼頭拍劇時，兒子也入院，令她對啟德郵輪碼頭有陰影。

（即時娛樂）