林智樂入職場 避免衝動及控制情緒 邀林德信拍新歌MV (16:06)

歌手林智樂（Felix）接受黎莉主持的新城《勁爆樂勢力》訪問，宣傳新歌《年輪海》，Felix透露新歌並非情歌，而是一首關於時間和成長類別的歌曲，他稱：「監製Cousin Fung叫我錄音時，當自己係一個好老嘅人，喺棵樹下分享自己嘅故事，畀天真爛漫小朋友聽，我聽到佢咁講就好有感覺，嗰一take覺得自己唱得最好嘅。」

入行逾兩年﹑20歲的Felix表示過往未曾正式進入過職場，一路走來都戰戰兢兢，他稱：「要控制自己情緒同避免衝動，我有時會好冷靜，但有時都頗衝動，因為自己冇真正入過職場，所有人都好似訓練緊自己，當然遇過好人、貴人同畀磨練你嘅人，每段經歷受過教訓後，就會知道點樣避開佢。」

談到在《年輪海》MV中扮牛仔布裁縫師，Felix透露整個構思是由公司同事提供，他表示：「今次好快已經知道首歌係講時間同成長，於是佢哋諗到牛仔布都要經歷好多重洗水、染、剪先成為大家見到的牛仔褲，同時間人生好有關係，都要面對好多唔同嘅難關，所以就攞嚟做MV主題。」

談到林德信（Alex）在MV中驚喜現身，對於為何邀請對方演出？Felix表示公司得悉對方熱愛牛仔時裝，對牛仔布亦甚有研究，故提議找他演出，Felix稱：「我話如果Alex肯當然好啦，跟住佢又OK，於是佢嘅出現就成為呢個MV嘅彩蛋。」

（即時娛樂）