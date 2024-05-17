Winka睇中漁佬@NWB才華 即場抄牌 預告Ig公開追歌 (16:59)

樂隊Nowhere Boys（NWB）與陳泳伽（Winka）@COLLAR早前合唱《異人之野望》，外界反應熱烈，早前在Chill Club首度玩Live Band演出後，夾Band夾上癮，最近將此歌編成「激昂版」，同場再將Winka獨唱慢歌《一手造成》重新編成Punk版，拍攝Studio Live在YouTube上架。Winka欣賞Nowhere Boys琴鍵兼小提琴手「漁佬」作曲才華，主動邀歌，更即時「抄牌」交換聯絡方式，Winka笑言為防對方走數，會開Ig公開追歌，非常搞笑。

主音Van說：「今次錄嘅特別版好特別，完全冇program（程式）協助下，全部靠我哋即場演奏樂器、憑即場感覺去玩，樂器與人聲要好夾。好開心呢度有座Grand Piano（三角鋼琴），我哋都著得斯文啲。特別版將《異人之野望》重新編曲，變成『激昂版』，呢個激昂來自『漁佬』彈嘅鋼琴，以及鼓手Nate加咗Jass Drum（爵士鼓），同大家聽嘅原裝版好唔同。」夾一首歌當然不夠喉，他們另外再為Winka的《一手造成》重新改編，因為是二次創作笑言是「二手版」名為《雙手造成》。

《一手造成》改頭換面後，Winka表示耳目一新，可以作為這首歌面世1周年紀念版。她說：「我覺得好正，因為我冇諗過《一手造成》大家印象中嘅慢歌，可以變成好Hyper（亢奮 ）、一齊跳嘅歌，我頭先跳到幾乎唔夠氣唱！」

Van則說：「最初因為尊重原創，無改動太多，點知夾極冇突破，直到結他手Ken提議：不如玩Punk佢啦！」結果就成了搖滾版，他們玩得太落力，連結他線都被彈斷。

Winka認為這首傷感情歌經過1年後，重新編曲和演釋，已昇華「釋懷版」。她說：「我已經幻想出騷時，可以有呢個新版去玩，仲可以夾Band表演！我相信吸引力法則，成日話要做Bandshow和戶外表演，講講吓就有。」

（即時娛樂）