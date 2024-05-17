黃子佼偷拍網站購買不雅影片 今遭台北地檢署起訴 (17:18)

台灣男星黃子佼去年涉嫌性騷擾及騙女生影裸照，檢警搜查其寓所時，發現他的個人硬碟收藏百部從偷拍網站購買的不雅影片，其中7段的女主角是未成年少女。他事後予以緩起訴2年，罰款120萬新台幣（約29.2萬港元）及撰寫至少1200字悔過書。北檢及後依職權將緩起訴部分送交高檢署再議，高檢署認為北檢調查仍未完備，發回北檢續查，北檢調查後針對黃子佼存有7段少女性影像部分，以違反兒少性剝削防制條例將他起訴。據台灣《自由時報》報道，黃子佼的硬碟內不止7名女性的影片，但因其他女子的身分無法確認，故檢方仍須持續調查釐清。

台灣刑事訴訟法規定，緩起訴案件如無得聲請對象，檢方應依職權送上級再議。黃子佼存有從偷拍論壇上購買的7條兒少性影像，此部分並無告訴人，北檢同意給予他緩起訴後，日前依職權送高檢署再議。高檢署認為北檢調查仍未完備，撤銷緩起訴並發回北檢續查。檢方今依可處1年以下徒刑、拘役或科或併科3萬至30萬新台幣（約7263至72635港元）罰金的「無正當理由持有少年性影像」罪嫌起訴黃子佼。台北地檢署表示當日緩起訴黃子佼，原因包含持有少女性影像，法定刑為1年以下、黃子佼是初犯及避免受害女子後續於審判程序受到二度傷害等，決定給予緩起訴處分，並非輕縱。

（即時娛樂）