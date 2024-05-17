方力申再做廚藝節目嘆終有口福 黃翠如預告老公上節目挑戰 (19:52)

曾主持《美女廚房》的方力申（小方）相隔18年再做廚藝節目主持，伙拍黃翠如主持廚藝比併節目《拍檔廚房》。兩人今日聯同嘉賓徐榮、張曦雯一同錄影，方力申表示再主持廚藝節目的感覺跟上次不同︰「以前做《美女廚房》，好多人煮嘅食物都食唔落口，但今次有真廚師，大家有口福﹗我今次唔使搞笑、又唔使落手落腳做或者畀食評、計分，只負責用口去講。」他表示平日的飲食均由母親負責，覺得現今女性不一定廚藝好才是賢內助，男性會入廚亦未必有分加。黃翠如不同意︰「唔係，男仔識煮係會加分﹗」她透露丈夫蕭正楠將以嘉賓身分現身挑戰廚藝，聯同兩人相識多年的食店老闆煮酸菜魚。黃翠如說︰「老公表面好似好有信心，未開始練習。平日都係佢煮飯，但佢多數煮碟頭飯。」

徐榮、張曦雯要在限時5分鐘內煮出美食。徐榮入行前曾當廚師，但現在家裏三餐均由太太負責。他說︰「我有時會為個女整飯盒，但佢一定彈，唔係嫌唔好味，就係話整得唔靚。大仔喺外國讀書，佢識煮食。」徐榮透露近日再做老闆，與朋友合資6位數開火鍋店。他自爆幾年前曾開補習社，後來受疫情影響而結業。張曦雯說平日少入廚，但每次下廚都獲男友讚好味。她又表示有興趣做生意，曾想開食肆或裝修公司，惟工作繁忙沒時間親自打理，因此尚未成事。

（即時娛樂）