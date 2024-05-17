導演‧門2｜曾國祥讚周冬雨天才演員 卓亦謙盧鎮業有淵源 (20:57)

曾國祥憑《少年的你》奪得第36屆香港電影金像獎的「最佳導演」。（資料圖片）

ViuTV訪談節目《導演‧門2》後天（19日）晚上播出第4集，節目組請來憑《少年的你》奪得第36屆香港電影金像獎的「最佳導演」的曾國祥，以及憑《年少日記》奪得第42屆香港電影金像獎的「新晉導演」卓亦謙，分享自己的電影中如何平衡文藝與商業。

2人對演員演出有不同需求和見解，曾導演除了大談為何在《七月與安生》後，在籌備《少年的你》時再度和周冬雨合作，更向大家透露自己和父親曾志偉在電影路上的火花。曾國祥讚周冬雨是天才演員，他說：「佢係一個即興演員，前一刻仲同你講緊笑，下一刻要埋位演嗰時，佢係可以即刻入到戲。」談及《少年的你》選角，雖然在全國進行長時間演員招募，最後曾國祥仍覺得由周冬雨演陳念最為合適。

另一方面，卓亦謙則講述自己和《年少日記》中男主角盧鎮業（小野），原來有一段淵源。盧鎮業透露當時未曾經歷過選角階段，便獲選演男主角，卓亦謙解釋：「我Year 1已經識佢喇（盧鎮業），嗰時我有咩心事都係搵佢傾。對我嚟講佢已經係天然嘅鄭Sir，有咩理由唔揀佢呢？」

今集曾導演選擇《少年的你》中的兩幕，為大家講述自己處理霸凌場面時和演員的溝通，還有鏡頭嚴謹的使用，務求在真打的情况下，盡最大努力去保護演員，還分享了拍攝時的趣事。他透露在電影裏陳念剃頭那一幕，展示了沉重氣氛，但當天拍攝時大家心情愉快，更指現場工作人員在完成拍攝後，陪周冬雨把頭髮剃乾淨。

在今集電影冷知識中，麥詠楠（Buber）分享原來曾導演曾打算拍喪屍片，該電影名叫《冥通銀行大劫案》，並以「人做我唔做，打劫陰屍路」作為電影宣傳口號，最後卻未能如期上映，令粉絲感到可惜。

（即時娛樂）