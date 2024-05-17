康城影展｜香港電影人齊集「香港之夜」 卓韻芝關錦鵬李駿碩獲資助項目 (21:30)

出席活動的電影人陣容鼎盛，包括《九龍城寨之圍城》團隊－導演鄭保瑞、演員古天樂、林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑。（大會提供）

兩個得獎項目分別由關錦鵬、李駿碩（右）、卓韻芝（左）3人代表分享心得及拍照留影。（大會提供）

第77屆法國康城影展於當地時間5月14日至25日舉行，當中電影市場為康城影展的重要一環。香港電影發展局（FDC）、創意香港、香港貿易發展局（貿發局）於康城影展舉行期間，在康城電影市場設立香港館，舉辦6場交流活動、5場業界聯誼活動及9場電影市場放映，向全球電影人展示多部優秀香港作品。

由FDC和創意香港主辦、貿發局合辦的「香港之夜」，在康城時間5月16日傍晚舉行，邀請了600多名世界各地的業界人士出席，交流會面及洽談合作的機會。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄主持祝酒儀式，並歡迎世界各地的來賓。文化體育及旅遊局常任秘書長黃智祖、創意香港助理總監兼電影發展局秘書長麥聖希，以及FDC委員陳羅超、鄧漢強、徐寬、楊偉誠及嚴嘉念，均有出席「香港之夜」以表示對香港電影業發展的支持。

出席活動的電影人陣容鼎盛，包括話題電影《九龍城寨之圍城》團隊－導演鄭保瑞、演員古天樂、林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑、FDC委員張艾嘉、金像獎最佳女配角梁雍婷，以及電影導演及製作人包括關錦鵬、卓韻芝、夏永康、文念中、陳善之、李嘉慧、朱嘉懿、梁慧儀、莊淑芳等，以及新生代導演陳小娟、李駿碩、簡君晋、何妙祺、葉鈺瀛等。眾嘉賓難得與數百名海內外電影同業聚首交流，之後更出席《九龍城寨之圍城》的康城首映，在午夜場時段踏上康城紅地氈。

大會於席間宣佈，促進合拍電影在亞洲及國際市場拓展的「亞洲文化交流電影製作資助計劃」之得獎項目，兩個得獎項目分別由關錦鵬、李駿碩、卓韻芝三人代表分享心得及拍照留影。

FDC和創意香港的活動集中在當地時間 5月15至18日舉行，包括由影星和電影人出席的座談會。另外多部香港電影將在康城市場放映，包括未在香港正式公映的《我談的那場戀愛》、《贖夢》、《得寵先生》、《拼命三郎》及《送院途中》。

（即時娛樂）