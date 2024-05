無綫首屆《中年好聲音》的亞軍李佳昨天(17日)在社交平台上載左手被紗布包紮住的照片,透露剛做完手腕水囊切除手術數天,目前正在康復中。她表示︰「呢幾日好多朋友問我隻手有冇好啲,好多謝大家關心,已經恢復中,All good﹗My wrist is lot better, thank to you all﹗Ganglion Cyst remove operation Day 5﹗」

李佳接受傳媒訪問時,透露左手因腱鞘囊腫(Ganglion Cyst)做手術。她表示今年1月曾把「啫喱」抽出來,惟很快已復發,囊腫更比之前大並觸及筋腱位,因為感到痛楚,只好動刀把囊腫切除。李佳表示剛過去的周一(13日)完成手術,傷口2厘米長,術後第二天在網上開直播唱歌時,一用力就覺得左手麻痺。她說傷口已開始消腫,因仍包紮住未能自己洗頭,希望早日康復,不影響工作。

(即時娛樂)