神耆小子｜樊亦敏一集連換5套衫 極速完成歌曲錄音爆笑料 (13:58)

TVB劇集《神耆小子》昨晚（17日）一集講述向來不咬弦的玫瑰（樊亦敏飾）和繼來（曹永廉飾）難得合作，玫瑰出盡力幫繼來Sell宣傳方案，惟天性多疑的大海（鄭則士，Kent飾）懷疑二人扯貓尾，堅定否決宣傳方案。大海知道了玫瑰和小鮮肉Jack（吳子冲飾）已分手後，因念舊情決定原諒玫瑰，約她重回初次邂逅的舞廳。曾是歌手的玫瑰為大海冧唱《甜蜜蜜》，勾起大海對亡妻的思念及與玫瑰的邂逅經過。兩人浪漫共舞，場面溫馨。玫瑰的出軌風波似告一段落，原來她與Jack只是扮分手，她更買樓給Jack。

樊亦敏在昨晚一集共換上5套閃令令歌衫，加上一頭大波浪髮型，懷舊味十足。她說︰「我喺呢場戲換咗好多套衫，但我就比較鍾意洪玫瑰現代個造型，短頭髮感覺清新，同平時比較唔同啲。」至於與鄭則士浪漫共舞，樊亦敏表示︰「同Kent哥呢隻舞好浪漫，其實我哋事前冇排過，拍攝時即場發揮。」她在劇中獻唱《甜蜜蜜》，樊亦敏透露錄音當日獲《中年好聲音》羅啟豪陪伴︰「羅啟豪陪我去錄，佢特別嚟同我打氣。」她說當日只花了10多分鐘就錄完，更趁機戲弄監製，令他以為自己唱得很難聽，要擇日再錄。樊亦敏續說︰「多謝佢哋畀信心我錄呢隻歌，亦都好多謝羅啟豪陪我錄呢隻歌，希望大家鍾意。」

（即時娛樂）