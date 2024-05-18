黃婉君復出樂壇做跳唱歌手 感激丈夫助圓夢 Race返港支持 (15:15)

黃婉君（Rosanne）昨晚（17日）舉行新歌《ARE YOU GONNA SHOW 帥起來》MV首播會， 除了丈夫和兩名兒子、妹妹黃婉佩（Race）、圈中好友許懷欣和太太等也到場支持。Rosanne穿黑色透視裝與一班小鮮肉舞蹈員跳唱新歌，老公秒變粉絲歡呼拍掌及大叫。Rosanne與妹妹Race一同受訪時，稱事前未讓妹妹看MV，連老公及兒子亦只看了少許。Race說：［家姐很神秘，說想看就來香港。我是她的頭號粉絲，當然要來港支持﹗我與丈夫、女兒一起來，明天就飛返新加坡。」

Rosanne相隔18年自資出跳唱新歌，坦言全因丈夫鼓勵。她為拍MV練舞3個月︰「老公見我年幾前開始跳舞，知道我掛念唱歌，便激勵我出歌，做跳唱歌手。多謝他完成我的夢想﹗兩個兒子最初指新歌的音樂有點悶，節奏又慢，不適合跳唱，我和監製商量後就改成現在的快歌。跳舞已經難，跳唱更難，要記歌詞及走位。我年紀不輕，為拍MV苦練跳唱3個月，頗辛苦。不過，老公覺得我弗了，我亦開心了，皮膚也變好，不用美容，整個人也年輕了。」

Race揚言要以家姐為榜樣，計劃明年開始學跳舞。她否認為2R復出作準備，強調只純粹做運動。Rosanne被問到會否游說Race復出時說︰「她希望孩子10多歲時才再唱歌，屆時我們已是5字頭﹗」Race稱隨緣，沒刻意計劃，也沒因看過Rosanne的新歌MV而想唱歌。她表示︰「見到她很辛苦，我坐着欣賞，心想幸好不是我表演。我很佩服家姐，很有熱情，其實是一個態度，想做就去做，免得80歲回望時才後悔。大家想做任何事情，應隨心去做，還要付出時間和心機努力練習 」

Rosanne透露已準備第2首跳唱歌，她笑指老公很上鏡，可以考慮找他當MV男主角。Rosanne說︰「如果他不是牙醫，可以做演員﹗」Race說家姐很幽默，可以跟姐夫一齊拍喜劇。

（即時娛樂）