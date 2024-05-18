芷珊約您｜許志安感激鄭秀文寬恕 陪伴走過人生低潮 (17:55)

黎芷珊將在明晚（19日）播出的第5集《芷珊約您》中，直擊許志安的巡迴演唱會澳門站演出，還與他促膝長談進行深度專訪。安仔2019年因「安心事件」而經歷人生低潮，暫停所有演藝工作至前年才正式復出。他在節目中坦言這件事對其人生和事業造成極大影響，他一度收埋自己，甚少回覆電話，不敢期望事業會有將來，最後花了3年時間才能面對心理關口。安仔說︰「嗰刻嘅我係人生最...痛苦、最黑暗，睇嘢冇顏色。」

最後能夠走出陰霾、勇敢面對錯失，安仔最感激太太鄭秀文（Sammi）的鼓勵、陪伴和寬恕。他緊握拳頭表示：「我自己冇勇氣嘅話，真係對唔住愛我嘅人。一個男人喺家庭裏面係要咁，要勇敢面對所有嘢，而呢樣嘢先至係個核心。」安仔當日在道歉記者會上以「壞咗嘅人」形容自己，他在節目中重提此事時說︰「畀個機會我，壞咗做番好。」安仔表示那段日子靠閱讀書籍紓緩情緒，又再次彈鋼琴、彈結他增值自己。他說︰「嗰段沉澱嘅時間對我嚟講係最無價﹗」

經歷低潮後，安仔自覺視野比以前寬闊，待人處事有了不同角度，最重要的是，Sammi也覺得他變得成熟了。安仔在Sammi鼓勵下復出，籌備演唱會時，Sammi在歌單上給了不少意見。他表示Sammi十分關心其內心感受，兩人聊了很多，他現在學懂聆聽別人。安仔在節目中一度哽咽︰「可能以前冇聆聽得咁多，會覺得...你（鄭秀文）搞得掂。呢個傷疤會跟住我一世，成為提示我做人嘅方向。」芷珊與安仔相識多年，見證他與Sammi多次離合。她問事件可有令兩人的感情昇華時，安仔一臉嚴肅地說︰「呢件事之後，唔好再用呢啲字眼。」

安仔在演唱會舞台上及受訪時也戴着婚戒，他談到10年後的計劃時說︰「會繼續喺演藝事業上拼命，為家庭花百分之二千努力，好好打拼，呢個係我一生嘅使命。」安仔在節目中對10年後的自己說︰「其實你好幸福，以前唔知。」

（即時娛樂）