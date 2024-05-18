張艾嘉林子祥時隔多年再合作︰現在我們不用化妝扮老 (19:05)

香港旅遊發展局與Double S Entertainment聯合出品紀錄片《香港經典 光影重塑》，集合多名演藝圈中資深及新生代台前幕後，將過往經典作品分成6大類港產片，重新拍攝成6條短片，向港產片經典情節和主題致敬。《香港經典 光影重塑》由資深製作人梁慧儀作為製片人，邀請夏永康、文念中、谷垣健治、簡君晋、黃國強、廖益民執導6條短片，並由資深電影人陳善之、朱嘉懿、嚴嘉念監製。6條短片分別為莫文蔚主演的《禁》，邱士縉、凌文龍及袁澧林主演的《Deja Vu》，蔡卓妍、鍾欣潼與關智斌主演的《黑玫瑰對黑玫瑰2023》，洪金寶、米雪、朱鑑然及陳明憙主演的《歡喜冤家》，張兆輝與林家熙主演的《咇－理痛》，以及張艾嘉與林子祥主演的《想見了》。

張艾嘉、陳善之、夏永康、文念中、簡君晋等，法國時間17日下午出席旅發局在第77屆康城影展舉行的發布會，會上首度播映《香港經典 光影重塑》預告，讓現場嘉賓先睹為快部份精彩內容。製片人梁慧儀在活動上發言︰「今次能夠跟張艾嘉、林子祥、洪金寶、米雪、Twins、林家棟、張兆輝、袁澧林、邱士縉、莫文蔚等人合作非常開心，大家都對香港電影滿懷熱情以及愛，將不可能成為可能，過程中大家都不斷成長，製作出一部部傑出的作品，對於未來的香港電影滿懷信心。」

張艾嘉跟林子祥時隔多年再合作，她笑言︰「今次參與了愛情篇的拍攝，一直以來都很喜歡香港的天星小輪，但最開心仍是能夠再跟林子祥合作，他笑說『當時我們需要化妝扮老，但現在我們不用了，我們都笑了』。我很喜歡香港這個很美麗的地方，是個福地。希望多些人來到香港，不止是購物，而是來探索這個美麗的地方。」

陳善之說：「很高興作為喜劇、動作、愛情以及文藝篇4個單元的監製，開心能夠跟以上非常有才華的演員合作，我們會展示出香港電影的精神以及在接下來的時間會做出更好的電影。真的很喜歡香港這個地方，特別是夜晚，希望大家可以常來享受開心的時間。」

文念中則講到：「小時候在灣仔生活，很喜歡這個地方，現時在大角嘴生活跟深水埗很接近並且很方便。」夏永康表示：「我最喜歡晚上的中環，因為很寧靜，讓我感到很舒服。」新晉導演簡君晋指：「令我尤其印象深刻的是深水埗一間音響店，要是大家留意就會發現這是《無間道》中梁朝偉與劉德華拍攝當中一家極富標誌性的地標。當我在拍攝本次的紀錄片時，有旅客特意前來打卡並且試聽蔡琴的《被遺忘的時光》，令我看到香港電影的影響力。」

《香港經典 光影重塑》將於5月26日在Discovery Channel播出。

（即時娛樂）