蕭正楠黃翠如為周潤發慶祝69歲生日 跑完6.9公里有禮物 (20:29)

周潤發日前被網民拍下大腿上有球狀腫塊的照片，被指疑靜脈曲張嚴重不宜再跑步，蕭正楠說今天跟對方跑步時，不見對方的大腿有異樣。（資料圖片）

鄭則士、樊亦敏、蕭正楠、冼靖峰、羅毓儀等，今天（18日）出席劇集《神耆小子》宣傳活動。鄭則士、樊亦敏在劇中飾演一對，司儀叫樊亦敏坐在男方大腿上兼餵對方吃蛋糕，眾人擔心鄭太會呷醋，鄭則士卻說︰「不怕，我太太很大方，給小弟一個機會﹗」不過，鄭則士吃了一口蛋糕即說︰「好難食﹗」《神耆小子》首周跨平台直播收視19.6點，成為二線劇集首播收視及升幅冠軍。鄭則士笑言︰「這套劇是『蚊髀』製作，出來有燒雞髀味道，希望有豬髀成就﹗」

蕭正楠身上戴了一塊獎牌，他表示活動前和太太黃翠如、黃日華、苗僑偉等，相約今天69歲生日的周潤發（發哥）跑步兼為對方慶生，眾人跑完發哥定下的6.9公里「生日里數」，因此獲發哥送贈獎牌。蕭正楠說︰「我們也有回禮，將發哥跑馬拉松的靚相製成壁畫，作為他的生日禮物。」發哥日前被網民拍下大腿上有球狀腫塊的照片，被指疑靜脈曲張嚴重不宜再跑步，蕭正楠說︰「今天看見他時，不覺得有（球狀腫塊），可能是照片的角度問題。」

冼靖峰、羅毓儀在活動上獻唱時情深對望，羅毓儀尷尬忍不住笑，她坦言與對方對望時心情緊張、心跳加速。 問兩人有否「過電」時，冼靖峰說︰「我們在劇中有很多親密場面，希望觀眾能見到他們過電，那就成功了﹗希望日後與羅毓儀能在音樂上合作，她會彈結他，又識日文。我們拍攝時一有空就會一起作歌，私下也有聯絡。」談到首次拍劇獲讚，冼靖峰說︰「我很幸福，有一眾前輩及羅毓儀幫忙及提點，希望有機會再拍劇，跟不同演員合作。」

（即時娛樂）