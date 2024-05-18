Lolly Talk拍水上騷預告泳衣上陣 成員積極喼弗 (21:30)

女團Lolly Talk今日出席腕表品牌香港首間旗艦店開幕禮，她們穿上黑白裝束擔任表演嘉賓，獻唱新歌《九千九百九十九個我》，獲一班粉絲在店外吶喊支持。現場地方有限，她們未能完整地大動作跳舞，加上成員黃詠霖（阿蛋）腳傷未癒，改穿平底鞋輕輕地跳，為方便出入帶備拐杖同行，幸演出沒有受影響。

新歌MV上架兩星期，網上點擊率超過42.6萬次，她們表示開心。MV中一對男女主角有親嘴鏡頭，Lolly Talk成員強調沒有份拍，但在花絮片段，郭曉妍（Ah Yo）和黃敏蕎（阿妹）則借角度扮互嘴。

Lolly Talk透露正籌備慶祝成軍2周年紀念活動，將推出第10首團歌，亦會參與夏日水上騷，預告屆時要泳衣上陣，開始喼弗收身，搞笑說或穿鯊魚泳裝僅露出頭部密實示人，但劉綺婷（Yanny）竟說可露的地方會盡露。她們又預告將有自家網上頻道節目推出，主題各有不同，借機會自肥。首先推出有Ah Yo與曾美欣（MeiMei）拳鬥打擂台，兩人密密操練目標減到46公斤，友情卻愈打愈好。鄭芷淇（Elka）亦想新嘗試：「我喜歡幫人化妝，想挑戰去殯儀館當遺體化妝師，也想試造型師職位或賣珍珠奶茶，也有成員會玩古裝扮相出現。」最近小S（徐熙娣）來港拍攝節目《小姐不熙娣》，Lolly Talk很開心獲邀請任節目嘉賓，特別帶四圍遊覽香港，又將國語「洗手」講成「蛇手」，鬧出笑話。

（即時娛樂）