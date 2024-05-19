《九龍城寨之圍城》收逾6300萬 香港華語片總票房第5位 (13:08)

伍允龍因身體不適，未能出席今天（19日）的《九龍城寨之圍城》謝票活動。（《九龍城寨之圍城》Ig圖片）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄為康城影展的「香港之夜」主持祝酒儀式。（大會提供）

鄭保瑞日前率領戲中主要演員古天樂、林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑出席「香港之夜」，獲彭于晏到場支持。（大會提供）

電影《九龍城寨之圍城》港澳總票房破6300萬，登香港電影史上華語片總票房第5位。（《九龍城寨之圍城》Ig圖片、大會提供 / 明報製圖）

古天樂、林峯、劉俊謙、伍允龍、胡子彤及張文傑主演的電影《九龍城寨之圍城》，截至今天（19日）早上11時，港澳總票房錄得63,216,046元，登上香港電影史上華語片總票房第5位。

電影入圍第77屆康城影展「午夜展映單元」，導演鄭保瑞日前率領戲中主要演員古天樂、林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑現身法國參與盛事。眾人較早時間在當地出席「香港之夜」時，獲彭于晏到場支持。

第77屆法國康城影展於當地時間5月14日至25日舉行，香港電影發展局（FDC）、創意香港、香港貿易發展局（貿發局）於康城影展舉行期間，在康城電影市場設立香港館，舉辦6場交流活動、5場業界聯誼活動及9場電影市場放映，向全球電影人展示多部香港作品。林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑日前在網上開直播簡單介紹了香港館實况。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄為康城影展的「香港之夜」主持祝酒儀式，並歡迎世界各地的來賓。文化體育及旅遊局常任秘書長黃智祖、創意香港助理總監兼電影發展局秘書長麥聖希，以及FDC委員陳羅超、鄧漢強、徐寬、楊偉誠及嚴嘉念均有出席「香港之夜」，以表示對香港電影業發展的支持，同時《九龍城寨之圍城》團隊亦十分支持香港旅遊業發展，希望吸引更多旅客訪港。

（即時娛樂）