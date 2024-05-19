張馳豪開騷曬肌 林智樂不慎掀裙子 潘靜文嚇到大叫 (17:22)

張馳豪（Aska）、潘靜文（Sherman）及林智樂，昨晚（18日）合作演出《音樂出沒First Jump音樂會》。Aska打頭陣出場唱出《失戀王》、《Dirty Rhythm》、《王妃》等歌曲，其間更脫去上身衫，赤膊上陣騷肌，惹來歌迷瘋狂尖叫。林智樂與Aska及Sherman合唱期間，欲拉Sherman走到台邊，卻不小心掀起Sherman的裙邊。Sherman雖未有走光，也嚇到對住林智樂大叫︰「你想點呀？」安歌時，3人合唱《重口味》、《假使世界原來不像你預期》等歌曲。林智樂隔住衣服摸Aska腹肌，而早前自爆受情緒困擾的Sherman就笑着說︰「雨過總會天青，希望大家都一樣﹗」

3人騷後受訪，林智樂笑言是刻意摸Aska腹肌，希望摸得對方的肌肉多，自己或10年後也能有肌肉。至於掀起Sherman的裙子，他說︰「天意，幸好她做足安全措施沒走光。」Aska演出期間獲林智樂祝福他與Sherman百年好合，永結同心，他說︰「緋聞就是這樣傳出來，但我們太好朋友，撻不着。女友今晚有事在身，沒來捧場。」談到近期演出時頻頻騷肌，Aska說︰「希望展示苦練成果，相信女友不介意。安歌時沒再應歌迷要求除衫？一次就夠，沒理由全晚也不穿衣，要尊重表演，否則似韓國型男騷。」

Sherman早前自爆因情緒問題日日喊，她說︰「照片是2、3個月前拍的，用來提醒自己不開心階段已過去，未來仍要繼續。報道出街後，很多朋友慰問關心我，很多謝大家﹗我不是因感情問題不開心，而是覺得自己26歲已是成年人，有責任給予家用，很擔心收入不穩，成為家中的負累，疑惑應否留在這行發展。」Sherman透露騷前心情緊張，拜神時更被林智樂不小心踩爛耳機，幸有後備才可順利演出。

（即時娛樂）