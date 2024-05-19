Beyond已故主音黃家駒墳墓遭破壞 黃貫中︰小則肚痛 大則橫死 (17:30)

樂隊Beyond已故主音黃家駒位於將軍澳華人永遠墳場的墳墓遭破壞。今早（19日）11時許，墳場職員途經案發附近，見兩名男子形跡可疑，上前查看，見到黃家駒的墓碑有毁壞痕跡，立刻報警求助。警方到達將兩名分別15及23歲的男子以「刑事毁壞」罪名拘捕，並於現場檢獲與案有關的證物，包括一個鎚仔、一支可樂及一枝黑色Marker筆，初步估計，相信兩人是為求於網上博收視、引人注意，而作出厭惡行為。

相關影片及相片隨後陸續在社交網站流傳，影片中的光頭男子將可樂倒落家駒的墓碑、以黑色Marker筆塗鴉家駒遺照、腳踢家駒墓碑、用鐵錘砸家駒墓碑，他更疑似吻向家駒的遺照。據知，被捕的光頭男子為YouTuber「光頭Bob」，他去年曾在快餐店外對炎明熹的廣告人形紙牌做出「強吻」行為，事後將有關片段上載至社交平台。

今次已非首次黃家駒墳墓被破壞。胞弟黃家強近年鮮有露面，其友人兼助手劉先生得知事件後趕到現場了解，表示家強暫時未知事件。他表示家駒一直帶給大家和平與愛的信息，相信每位愛家駒的人都為這次事件感憤怒。Beyond成員黃貫中接受傳媒訪問時憤怒表示︰「小則肚痛，大則橫死。」葉世榮說︰「今天發生在家駒墳墓的事情實在可惡，這2個人已經被逮捕，必須受到法律的制裁，家駒在天之靈也不會放過他們。」

（即時娛樂）