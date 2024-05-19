林芊妤拒開自家品牌實體店 陳凱琳欠意志力不再拍劇 (19:11)

林芊妤（Coffee）今天（19日）為其瑜伽服裝品牌舉行戶外活動，並請來陳凱琳（Grace）及陳靜（Dada）擔任嘉賓。她表示活動已因天雨延期兩次，其中一次誤信天文台預測而改期，豈料最後陽光普照，激到她爆喊，要兒子攬住安慰。Coffee讚兒子很乖，相反丈夫拍了她兩下就繼續睡覺。今天雖然有雨，Coffee決定風雨不改，獲丈夫及兒子現身支持，丈夫更公開送吻鼓勵。Coffee說︰「我的品牌第一次舉行實體活動，很大壓力，自覺未有大將之風，或者下次選擇冬天才辦活動。今天邀請Grace及Dada到場，是因為我有私心，很喜歡她們的身形。」品牌成立4年，Coffee透露曾想開實體店，但怕壓力太大，加上公司一直有盈利，最後決定多一事不如少一事，開心最重要。她被問到會否減少公開性感亮相時說︰「應該沒人想看我性感，誰想看阿媽性感？留給年輕少女吧﹗我已變成有女性喜歡的人，證明我在做對的事。」

Grace及Dada直言怕曬黑，冒雨做運動反而覺得爽。Dada自言對身形未滿意，常看Coffee的片學站立臀腿運動。Grace被問到可有和老公鄭嘉穎一起做運動時說：「他鍾意打網球，我就鍾意打室內羽毛球 ，加上他網球比較勁，我不挑戰他。現在流行一種網球和乒乓波混合的新運動，我們同步學就好公平，他還笑我撲波時撲去他那邊，叫我回自己那邊。」Dada有份參演無綫劇《家族榮耀之繼承者》，她說：「第一次拍長劇，原來好辛苦，幸好拍攝氣氛好。」Grace回想當年拍劇，不知自己的意志力從哪裏來。她直言不再拍劇︰「現在沒有意志力，要將全部心機留給小朋友。」

（即時娛樂）