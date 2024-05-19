梁浩銓被追數正積極處理 與太太無事從未分居 (23:45)

《中年好聲音》第一季12強的梁浩銓今年初跟同屆參賽者曹敏寶傳緋聞，兩人皆已婚各自有家庭，消息傳出令形象跌谷底。有報道指梁浩銓承認跟太太分居，但否認跟曹敏寶有關；曹敏寶則曬跟丈夫與子女的家庭照證婚姻穩固。梁浩銓之後在幕前「失蹤」一段日子。近日有網民向《明報》報料被梁浩銓拖欠數萬元逾3個月。

記者聯絡到梁浩銓，他承認跟對方有金錢瓜葛在處理中。他表示知道報料人身分，自己做音響工程生意，對方今年初覺得這生意有發展而投資，但半個月後突然提出退股要取回投資的錢。「可能對方不熟這行運作，公司承接工作完成後也不會即時收錢，好彩拖半年找數或要等一年，也有情況是被走數。我都未收到老闆找數，報料人突然要取回他的錢，是有現金周轉不靈情況。我好難一面被人拖數，但同時自己又畀錢找數，我一直有跟對方聯絡，沒有失蹤逃避，希望盡快解決問題。」

梁浩銓今年初跟曹敏寶傳不倫戀，有指他的太太懷孕氣得離家出走。梁浩銓表示現在與太太無事，從來無搞分居、離婚，一起生活並照顧兒子。他指緋聞有很多誤會，自己的性格又不想多解釋，結果硬食死貓。他說：「我跟太太是去年中鬧意見，她不太喜歡我做幕前，她的性格好率直當時又懷孕中，雙方要冷靜分開住。兒子是9月底出世，我做爸爸當然要返家照顧她與BB，夫妻也需要時間再磨合。現在我跟太太同一屋簷下生活，兩人也要工作，囝囝平日交給家人照顧。」

（即時娛樂）