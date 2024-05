MIRROR成員邱士縉(Stanley)在昨晚(19日)MIRROR澳門演唱會尾場,唱出《來不及》時,突然感觸落淚,他事後在Ig留言:「最後最後一場了。謝謝大家一起合唱,完成最後的禮物,27場,9個城市! 是我還不夠好,戰敗給情緒。(好醜怪,一望後面wall就出事..)。」

女友李炘頤留了一個心emoji安慰他,不少網民亦留言安慰Stanley:「因為你,我每聽一次呢首歌,就喊一次。唱歌有情緒,證明你投入;觀眾都感動,證明你成功,又何來醜怪之有?﹗Your mama is so proud of you! 大表哥,加油。」﹑「情緒是珍貴的 你沒有敗給它你贏了 因為你有勇敢面對佢。」

