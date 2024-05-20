未婚妻Chris月底再上庭 李龍基呻折磨：一直等待幾痛苦 (13:57)

薛家燕、范振鋒及思敏昨晚（19日）到尖沙咀參與新城知訊台主辦的活動「《開心大派對》愛．最美麗維港之夜2024」，邀得李龍基、詹天文、支嚳儀等擔任嘉賓。

薛家燕表示這個本來是母親節活動，但因母親節當日她與羅嘉良、陳展鵬、黎耀祥和馬德鐘到新加坡登台，故延期舉行，談到登台時4位視帝被觀眾封「新四大天王」，她說：「4位演技好，唱歌有水準，希望長做長有，已有客戶聯絡我邀請一齊再表演，但他們要拍劇，度期比較難。」

李龍基透露每天都探望仍然還押的未婚妻王青霞（Chris），指Chris情况不錯，而他則消瘦不少：「每件事都有好和壞方面，這件事令到我弗了，站在台上唱歌也輕鬆一點，凡事看開些，希望Chris快點出來，相信（5月）28號上庭會有結果，無論怎樣，一直等待其實幾痛苦，很折磨。」

對於他和Chris的事件，被網民拿作與城中熱話「何伯何太」相提並論，風頭被蓋過，他聞言說：「非常之好，但始終別人的事不關我事，自己顧好自己事情，拉我們一齊寫沒問題，喜歡怎寫就怎寫，之前我被寫到好離譜，初初看到都不開心，現在也一笑置之，講真我在娛樂圈40幾年，從來未試過被人針對，一直做人好低調，不過另一種開心是我的報道養活了很多人，希望大家都好。」

（即時娛樂）