《破．地獄》講香港殯儀業 許冠文讚故事地道 黃子華拍完變寬容 (14:25)

英皇電影《破．地獄》由陳茂賢執導及編劇，黃子華、許冠文、衛詩雅、朱栢康、周家怡、秦沛、金燕玲、梁雍婷、韋羅莎、鍾雪瑩、白只主演。許冠文及黃子華自《神算》後，闊別32年再合演，今日（20號）發布電影海報，並率先在第77屆康城影展曝光。

黃子華與許冠文再聚首拍戲，令《破》甫開拍已惹話題，《破．地獄》兩張海報中，僅見兩位演員背影，充滿神秘感，但仍能分別窺探香港獨有喪禮燒衣及破地獄儀式，正好呼應《破．地獄》是香港影壇首部以殯儀業為題材作品。

黃子華坦言《破》跟自己過往所演電影完全不同，絕對是新挑戰，子華說：「當日陳茂賢導演給我看這部戲大綱，我覺得執到寶！我一直在想，香港有什麼獨特東西，值得我們跟全世界去說呢？我發覺，我們的殯儀業，正是全世界獨有，站在哪裏都有一席之地！《破．地獄》以香港獨特殯儀業，去闡釋莊嚴主題，我𦧲飯應（去拍）！」

兩大喜劇演員難得合作，《破．地獄》不是一齣喜劇？子華親解謎團：「我覺得大家要有心理準備，電影有莊嚴成分，並不是講觀眾入場隨便歡度一段時光、『哈哈哈哈』就看完一部戲，《破．地獄》可能會對你的人生帶來一些改善，正如我和Michael（許冠文），都因這部戲而改善對人生的一些看法，我拍完後覺得自己寬容了，相信大家看完之後，也會比以前更加寬容、豁達！」

從影多年，集編導演於一身的Michael，一直認真看待電影事業，對每個劇本皆有嚴格要求，Michael表示《破．地獄》正是他期待已久的好劇本：「拍完《破．地獄》，我對人生體驗多咗、闊咗、開心咗、世界又靚咗！」

作為香港影壇首部聚焦殯儀業的作品，Michael形容《破．地獄》的主題正合他意：「我有一個夢想，希望可以參與一部戲，並非為某個單一市場而做，沒有中西方影子，故事好地道，完全反映香港特色，但全世界觀眾都會喜歡看！只要你曾想過生死問題，看完《破．地獄》就會有所領略，然後感覺人生有意義。」

（即時娛樂）