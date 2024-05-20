福祿壽訓練學院｜阮兆祥扮「老千與BB」獲讚跟得貼 葉泓聲跟阿Sa撞樣？ (15:11)

以林峯《大唐雙龍傳》經典曬肌造型亮相的鄭詠謙，與「助演」的麥嘉欣玩剝衫。（大會提供）

葉泓聲原本模仿吳若希，但出來效果反而似長髮阿Sa（左圖）；阮兆祥在7分鐘特備內容中，先後換了幾個造型。（大會提供）

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的《福祿壽訓練學院》，昨晚（19日）播出第6集，Professor Fuk（阮兆祥）、Professor Luk（王祖藍）及Professor Sau（李思捷）接受第3輪訓練主題「生死對決」的首回合挑戰「主題扮嘢」對決，分別是《勁歌總選最受歡迎男女歌星》模仿戰及「咪嘴大戰」，由張達明及現場觀眾評分。

兩個回合均由Team Luk勝出，以219分拋離第2名的Team Fuk，學員鄭詠謙及趙亮昭直接晉級，其餘兩隊共4名學員進入危險區。

以林峯《大唐雙龍傳》經典曬肌造型亮相的鄭詠謙，與「助演」的麥嘉欣玩剝衫，麥嘉欣脫去古裝後，露出搶眼貼身裙，不斷將泡泡抹向鄭詠謙身上，兼且又起身又踎低，並加送「嘟嘴吹泡」表情包。

導師祖藍事後笑言麥嘉欣是「鏡頭detector」:「佢無論點樣冲，都可以對到個鏡頭喎。」麥嘉欣則笑指：「我綵排評語係幫人冲涼冲得幾好。」至於趙亮昭則憑「力的表演」鋼管舞贏盡網民掌聲，更有網民大讚他表演「精彩過台慶」。

Team Fuk的周百恩獻唱張敬軒《青春常駐》，絕無搞笑成分更暗藏洋蔥。事緣百恩因幼年喪母、加上生父另組家庭，4歲開始由阿姨一手湊大；百恩阿姨令人敬佩的地方是，除了百恩，還湊大百恩姐姐，及自己3名子女，堪稱「Super阿姨」。為感激阿姨25年養育之恩，百恩在導師祥師兄協助下，以舞台劇形式獻唱《青春常駐》，寄語阿姨「不要老」。由於內容真摯，張達明看畢表演後熱淚盈眶，並大讚主力編排的祥師兄用心：「好dramatic，好感動。」

有「翻版鄭中基」之稱的陶大衛，他與「助演」黃建東跳唱《青春豆》，不但造型似足原裝的鄭中基及林子聰，就連拍攝鏡頭及2人浮誇表情，亦接近9成原著，張達明看完亦忍不住讚嘆陶大衛與鄭中基相似度。

扮演吳若希嘅《越難越愛》的葉泓聲，一雙光滑美腿成功搶灘，網民除大讚他雙腳靚，並笑言動作身形與吳若希似到十足，實際反串樣似足蔡卓妍，相當爆笑。

另外，祥師兄還原了最近很火紅的網紅「千語BB」，教大家釣金龜炮製龜苓膏妙法。透過後製，祥師兄與「千語BB」再度如出一轍，配以特效AI聲，再度還原原型人物，網民大讚「跟得真係好貼」。而祥師兄在短短的7分鐘的特備內容中，先後換了4套造型，分別是不同時期的新鵝太、新鵝太兒子及「老千與BB」。

（即時娛樂）