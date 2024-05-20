MIRROR演唱會終極尾場 姜濤感觸落淚 唱《前傳》掀回憶殺 (15:33)

MIRROR首個世界巡迴演唱會的最後一站選定澳門，一連4場於澳門銀河綜藝館上演的《FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024‧MACAU 》，昨晚（19日）來到終極尾場，全場爆滿，鏡粉在場館內齊亮起燈牌又帶備加油標語撐偶像，場面壯觀。12位成員全晚表演毫不留力，釋放能量炸爆舞台，為巡唱劃上完美句號。

當12子穿白色套裝登場合唱《人類群星閃耀時》，Lokman代表全隊向鏡粉說：「歡迎來到最後一場，好多謝大家5年來支持，我們12人承諾會繼續努力，做更多好作品送大家，以下的歌道出我們出道5年的心聲。」之後MIRROR唱團歌《We All Are》及《One and All》，姜濤禁不住感觸落淚，部分成員眼濕濕感不捨。

安歌環節，是晚彩蛋原來是合唱ViuTV節目《全民造星》主題曲《前傳》，勾起回憶殺，鏡粉大感驚喜。隊長解釋：「這份禮物是特別送給澳門，因為是巡唱的最後一站。5年前這首歌介紹我們，想講的是我們初心一直沒有變過，所以好珍惜每次演出。」

他們重跳首歌舞步，可是呂爵安（Edan）甩了幾個動作，而大表哥（邱士縉）擺單腳企有型甫士更站不穩，惟有傻笑遮掩尷尬。唱完最後一首歌《Catch A Vibe》 後，隊員齊鞠躬又向粉絲揮手道別才離開舞台，演唱會正式結束。

（即時娛樂）