呂爵安Jeremy私藏隊友絕密照 姜濤分享黑圖：大家開心就得 (15:40)

MIRROR昨晚（19日）在澳門舉行巡唱終極尾場，完騷後，12子受訪時嚷著肚餓，終於可以擦餐勁。楊樂文（Lokman）指唱新加坡站時已感不捨，覺得每次演出都是倒數，他感觸地說：「演唱會由香港站開始，去了不同地方，橫跨了好長時間，到現在終正式告一段落，我們期待下一次。之前大家都留力，但最後一場放盡近300%力量去做，氣氛好好。我返入後台補妝時，仍清楚聽到台下粉絲好大聲歡呼，好震撼，完全感受到大家熱情。」

他們尚未計劃何時再辦巡唱，AK（江𤒹生）笑謂希望在MIRROR的10周年前可以發生。Alton（王智德）感到很疲倦，要隊友盧瀚霆（Anson Lo）為他即場按摩。重提Alton台上跳舞跳甩鞋，原來是首次發生，由於未試過，沒有執生經驗，故有點手忙腳亂，他說：「最緊要大家看得開心，今次驚險得來都幾得意，好彩我對襪沒有穿洞。」

姜濤日前透露開騷前患感冒，頭場帶病演出，現已痊癒沒影響尾場表現。問為何到演出尾聲忍不住感動落淚，姜濤否認喊，推說只因感冒打噴嚏。他又在社交網大方分享自己的「肥仔」黑圖自嘲，姜濤調皮表示：「沒所謂，大家開心就得，偷影粉絲都是巧合撞見，貪得意。」李駿傑（Jeremy）和Edan（呂爵安）聲言各自私藏巡唱期間隊友絕密相，例如「大表波」裸露上身的相片，部分亦已公開。

巡唱結束後，AK與陳卓賢各自為個唱準備，乘機互向對方搲飛，2人笑言被親朋戚友追飛，欠下一身飛債。至於會否加場，則留待公司安排。

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（即時娛樂）