芷珊約您｜許志安憶《勁歌》頒獎典禮背後故事 奪男歌星獎後曾被勝利蒙蔽 (16:00)

由黎芷珊主持的《芷珊約您》，昨晚（19日）播出第5集，嘉賓是許志安（安仔），2019年經歷人生低潮的安仔，曾一度短暫退出演藝圈，直到2022年9月舉行網上音樂會復出樂壇，而去年舉辦多地巡唱，相隔7年再次舉行個人演唱會。

出道約38年的安仔，在樂壇歷盡高低起跌，承認心態上有很大轉變，以前較在意舞台機械及效果，現在一切回到最初，站在只容納3千名觀眾的舞台，反而唱得更有信心，他說：「𠵱家個台有幾細我都唔怕，總之一響聲，我就有信心唱得最好。」公演當日，安仔獲30多名親戚現身支持，他指以往僅於農曆新年才聚首一堂，難怪安仔特別感觸，一落台即攬住芷珊流下男兒淚：「今次有種無形壓力，對我嚟講係意義重大嘅一日，屋企人好耐冇睇我上台唱歌。呢年嘅演唱會最冇嘢，但我對嚟講內心係最震撼，好珍惜喺台上面每一首仲有機會唱嘅歌。」

安仔透露人生首次在紅館開騷，一度緊張至呼吸有困難，他在訪問中多次提及「初心」，感受到他對唱歌熱誠猶如初入行，享受在寧靜環境聽自己唱歌之餘，更重拾對彈鋼琴和結他的樂趣。

1986年，安仔參加新秀歌唱大賽後不久，便與梅艷芳合唱《將冰山劈開》，他透露MV並非與梅姐一起拍攝，當年歌曲入圍《勁歌》總選時，表演是梅姐與草蜢，坦承成為其人生第一個打擊：「可能唔識喺台上表演，嗰時係有唔開心。」

入行15年後，安仔終在2001年《十大勁歌金曲頒獎典禮》，首奪最受歡迎男歌星獎，領獎時激動落淚，並對著台下的鄭秀文發表「廚房愛的宣言」，他透露當時其實早已準備華麗戰衣，但因「收錯風」以為自己沒有獎，最終換回舊衫：「記得嗰年係公司同我自己做咗好多嘢，又聽到啲風聲話好似唔係，未到你，嗰時造咗套衫，當下午聽到消息話唔係，不如低調番少少，著番啲舊衫。嗰陣唱咗15年歌，如果唔得冇辦法，再做好啲囉，估唔到就宣布係自己，好意外。」

他坦言得獎後曾被勝利蒙蔽自己，因為怕失去，所以經常放大自己：「起晒弶，唔知自己為乜，可能嗰時做到壓力好大，又唔輸得，未得獎反而冇呢種感覺。」壓力持續至2、3年後，「最受歡迎男歌星」不再是許志安，才鬆一口氣過來。

與安仔相識20載的芷珊，見證好友成長，指安仔變得更踏實，直言香港樂壇沒了他會很可惜：「許志安值得一個機會，大家重新認識佢。」每集嘉賓均向芷珊分享一個小秘密，安仔透露他「夾硬」將領養回來的貓咪，生日日期設為8月12日，與安仔生日同日：「第一次帶佢睇醫生，醫生問幾大，我估計3個幾禮拜，推斷8月中，所以夾硬話佢聽8月12日，獸醫都覺得好奇怪你咁清楚，明明係領養！」

（即時娛樂）