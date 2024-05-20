陳健安獨角Look現身銅鑼灣 跟百位族人一對一捉手談情 (17:24)

陳健安為宣傳新歌《戀愛腦之死》，早前在社交平台發布信息，指自己會現身銅鑼灣派突擊「福利」，歌迷獲悉後一呼百應，紛紛湧到銅鑼灣，與安仔見面。

安仔在新歌MV中化身獨角戀愛腦妖怪，一眾「族人」（粉絲暱稱）對他的「獨角」造型情有獨鍾，安仔再請來特技化妝師，還原他的獨角妝，現身銅鑼灣行人專用區與歌迷近距離見面。

他說：「嚟到銅鑼灣同喜歡我嘅人傾偈，平日好少機會可以一對一同歌迷或者愛我嘅人傾偈，通常都係我出活動見到，同我講拜拜、收佢哋嘅禮物，聽到佢哋講『我好鍾意你呀』，但落嚟銅鑼灣，就可以多少少時間傾偈，同埋今早再搵特技化妝師整番MV嘅妖怪角造型，等大家可以留念。」

當日有近百歌迷聞風而至，在場工作人員向他們派籌，每人會有1分半鐘時間，與安仔坐在馬路中心一對一、面對面傾心事，話題內容不限，亦可根據現場提示卡，作為談話內容，話題包括音樂、健身、旅遊、飲食等。當日除了聚集了大班「族人」，很多路過市民亦停下腳步，圍觀趁熱鬧，令現場人頭湧湧。

當日安仔與歌迷對話層出不窮，有人請教安仔如何減肥、要他猜謎語、對咖啡喜好、分享旅遊趣事、喜歡玩什麼遊戲機、細數足球偶像、甚至有部分人是代朋友前來見安仔一面，甫坐下便馬上致電身在海外的朋友，利用視像通話讓對方跟安仔對談等。

而大部分女歌迷主動要求跟安仔拖手對話，亦有部分男歌迷提出這個要求，但亦因為拖手事件發生了一段小插曲，當日有兩母子「族人」到場各自攞籌與安仔對話，期間，安仔拖著媽咪的手問今天是否只有母子同行，對方說：「爸爸都有呀！」嚇得安仔馬上縮手，原來爸爸正站在人群中給母子拍片影相留念，後來雖然知道他們一家三口都是自己的歌迷，但安仔仍留有餘悸，最終由拖手變把脈，還讚媽咪歌迷脈象清晰、身體健康，非常搞笑。

問安仔跟歌迷拖手對談有什麼感覺？他說：「剛才有手拖手嘅行為，要睇佢哋覺得呢個動作係咩意義，有人覺得係心靈淨化，有人會有戀愛感覺，咩感覺都唔重要，最緊要佢哋開心。」

問他最深刻的對話，安仔認為重點不是內容，反而是看到對方的表情、緊張、感動，他說：「有啲歌迷好多謝我做過嘅歌，其中有部分人代朋友嚟見我，因為佢哋唔喺香港，現場我再用facetime同對方通話，甚至有人要求朋友代自己拖我隻手。」至於為何宣傳海報會寫「沉健安」，他解釋：「點解叫沉健安？係想大家可以睇《戀愛腦之死》MV嘅時候，睇我點沉，又或者大家聽完呢首歌之後，點樣沉我。」

（即時娛樂）