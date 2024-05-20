余思霆被男地勤言語騷擾 留陰影感惡心 向航空公司投訴 (17:46)

前華姐冠軍余思霆上個月踏入30歲生日，昨天（19日）她在社交平台分享不快事，事源上月她與閨蜜，由香港出發台灣旅行，出發前她們到機場一間餐廳吃東西，她寫道：「坐在六人桌的最右邊兩側，我們邊吃邊聊著天，當下我們用國語對話 ，因為我們是台灣人（但我們會都會說廣東話）。

當時我們的旁邊坐滿了某航空公司的地勤人員，穿著制服和反光條背心。當我的閨蜜正聊的開心的時候，我聽到旁邊四位男士的其中一位看了看四周，然後用廣東話說：『今天咩日子 點解咁多女？』

因為這句話引起到了我的注意，可以一心多用的我表面上在跟閨蜜聊天，但事實上我正聆聽著這些男士的對話：『誒～係台灣妹喎～有沒有興趣呀？可以去台灣的汽車旅館，台灣啲汽車旅館好好㗎！仲可以車震添！』

聽完這些對話我感到極度不安，當時我不知道該怎麼做，由於知道自己是公眾人物需要低調，但亦感到自己被冒犯，所以最後用廣東話跟他們說：『其實我哋聽得明廣東話嘅！』他們頓時安靜，我在他們不知道如何反應的當下說：『再見。』

以我的個性，我原本以為應該過兩天就會忘記這件事，但現在已經過去半個多月，直到我昨天再次到了香港機場，不斷的想起這件事，覺得非常不舒服以及噁心。他們就坐在我們旁邊，幾個男士大聲地言語騷擾我們兩個女生，就因為我們是台灣女生，就該被帶到汽車旅館？就該被車震？

這件事真的讓我留下了很大的陰影，我想了好久，決定站出來！因為我覺得不應該讓這些男士忘了這件事！因為這是不對的！如果這次我不說出來，他們會不會繼續傷害更多的女孩呢？

我很清楚地在他們的制服上看到了他們所屬的公司，也已發送信息到該公司，但卻未得到任何回應。」

（即時娛樂）