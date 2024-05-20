胡楓澳門騷結束 修哥拒做「修公」 跟王菀之互動勁搞笑 (18:05)

接近93歲的胡楓（修哥）日前於澳門首個個唱「修哥無限楓騷演唱會2024」圓滿結束，全場爆滿，陳淑芬、狄波拉、姜大衛、李琳琳、何麗全、樂易玲、劉家豪、梅小青、等專程前赴澳門支持。

修哥邀請第一組嘉賓，電影《飯戲攻心2》包括鄧麗欣（Stephy）、王菀之（Ivana）和張繼聰，修哥讚Ivana乘女，經常「問候」他，全場大笑；修哥親自揭開他和Stephy的淵源：「她仍是組合Cookies時，我曾和她做騷，但當時Cookies有9個女仔，我也分不清誰是誰，後來佢單飛，我先知道她是Cookies的Number 1，每樣事也很利害。」Stephy聞言謙虛說：「唔係㗎，麻麻哋咋，我仲努力緊，我要向修哥學習。」

當介紹張繼聰時，修哥先笑說：「我好細個就睇到你𠵱家。」然後改口說：「我係由你好細個睇到𠵱家，你細個嗰陣好趣緻，𠵱家變咗型佬。」張繼聰則讚修哥是男士的典範：「又有型，對後輩非常之好，大家也很惜他，今日要帶一份禮物畀Bowie ，大家知唔知邊個係Bowie？修哥英文名就係Bowie啦，送份禮物畀修哥。」接著他們合唱《Monica》，並改了當中的歌詞成為「Thanks，Thanks，Thanks Bowie Woo，誰能代替你地位？」接著羅蘭在全場掌聲下現身台上，修哥對阿聰笑說：「阿聰，羅蘭姐交畀你照顧，以前由張家輝照顧，拜託你啦！」

接著表演嘉賓為胡杏兒，修哥憶述說：「杏兒第一次和我拍節目外景時，她整個人是在震的，連講對白也是在震，我即時叫她不要害怕。」杏兒說：「是否因為你太靚仔？我小時候經常看粵語長片、對你的印象最深刻，你姓胡，我也姓胡，為何這個明星可以這樣風度翩翩？高大有型靚仔，那時我便希望我日後的丈夫，像你那麼有型便好了，幸好現在也找了一個，雖然他未及你那麽有型和靚仔，不過也OK。」

鄭丹瑞（旦哥）以說故事型式，講解他和修哥在70年代認識經過，以及修哥為了他們不讓導演責駡，把不是他的過錯，以另一形式攬上身，讓旦哥銘記至今。修哥在唱《問我》至第2段時，曾比特（Mike）從台底升到台上和他合唱，修哥好奇Mike的爆炸頭髪型是如何睡覺。

蘇永康和修哥合唱完，修哥問他為何叫「阿公」，是否很高輩分？康仔回答純屬誤會，修哥續說：「若果論輩分，我一定比你高，但我也不想別人叫我做阿公，我寧願大家叫我修哥，因為如果叫我阿公，就等於叫我修公（收工），我仍然很想工作和開演唱會。」修哥這番「修公論」惹來全場觀眾大笑。

張家輝甫出現便唱出《情已逝》，修哥問家輝：「這首歌上次你也有在紅館演唱會和張學友唱過，今次又唱，是否唱上癮？ 一定要揀這首《情已逝》？」張家輝答：「每次也是你安排給我唱。」

修哥在慶功宴上獲得「亞太現場演出行業協會」頒發的「全球最高齡華人至尊演出家榮耀大獎」證書及獎盃，表揚修哥在演藝界的敬業樂業及非凡成就。

（即時娛樂）