汪峰公開認愛「翻版章子怡」：我看到她身上正直和善良 (22:03)

去年10月章子怡與汪峰同日發表離婚聲明，宣布結束8年婚姻。今日「520」汪峰在微博公布新戀情，跟百萬網紅森林北（李巧）相戀，森林北樣貌跟章子怡有幾分相似，被稱「翻版章子怡」。汪峰在母親節當日被目睹跟一女子與跟一對子女外出，有網民認出是森林北。消息傳出一星期，汪峰今日大方認愛，並公開兩人認識的時間與經過，表示離婚兩個月後，於10月因工作關係在新疆認識森林北。汪峰特別呼籲外界別再以謠言傷害無辜的人。

全文如下：

「大家好，我是汪峰。

長久以來，面對所有針對我的歪曲的輿論和誹謗，出於保護家人使他們免受傷害的目的，我都選擇了隱忍。可一味的隱忍，並沒有換來絲毫的理解與傷害的減少。終於我意識到，只有保護好自己，才能保護好身邊在乎的人。

這幾天發生了一些事情，我想我有必要講一些事實做一些澄清。

去年在我離婚兩個月後的10月份，因為工作關系在新疆認識了李巧女士（森林北），在相識的過程中，我感受到她對工作和生活的執著樂觀，看到她身上的正直和善良，認識大約四個月後我們開始交往。

幾天前她出差來北京，當我們和孩子以及朋友們結束晚餐返回時，被媒體拍到，並發布了一則新聞和幾張非常日常的照片。可從那一刻起僅僅幾天時間，某些別有用心的人，開始不斷的惡意捏造及歪曲事實，協同網絡水軍，引發大量的不實揣測，對我們實施輿論攻擊。這其中很大比例的誹謗和污蔑都指向李巧女士，出現層出不窮的不實言論和人身攻擊，企圖抹黑她的一切。

首先，因為很多針對我的惡意輿論而受牽連帶給李巧的傷害，對此我深表歉意。然後我必須澄清，我上一段婚姻的結束，是當時我們夫妻雙方慎重且負責任的決定，與任何人無關。在離婚正式生效前，我與李巧女士完全不認識。關於“去年7月我倆的ID在同一個城市，所以說明我們那時就已經在一起”這類惡意揣測，純屬誹謗。請大家不要再相信不實的新聞，並且停止傷害無辜的人。

從今天起，所有對我的污蔑和捏造事實的輿論，我不再容忍。對因關於我的不實輿論而導致無辜的人被傷害這一現象，我更不會姑息。我會拿起法律的武器，竭盡全力，保護自己和在乎的人。不再讓謊言橫行，且不負任何代價。

這個世界應該多一些美好，少一些傷害！」

森林北是新疆美女，網民大起底，她於2013年以「李巧」名字參加相親節目《非誠勿擾》，當時24歲，又有傳她於2015年生女。汪峰現年52歲，跟森林北年齡相距18歲。

（即時娛樂）