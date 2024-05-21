尹燦榮煲綜藝模仿李瑞鎮說話風格 孖奉宰鉉譜出真感情 (13:19)

劇中尹燦榮原是膽小安靜高中生，搖身一變成為中年黑社會，可說是一人分飾兩角。（大會提供）

《黑幫的我成了高中生》改編BL同名小說，由尹燦榮和奉宰鉉合演。（大會提供）

由《殭屍校園》尹燦榮、男團Golden Child成員奉宰鉉和《瑞鎮家》李瑞鎮主演的奇幻喜劇《黑幫的我成了高中生》，將在本月29日首播，劇中演學生的尹燦榮，被黑幫大佬李瑞鎮離奇附身，繼而展開一連串逆天改命爆笑故事！香港觀眾可透過「黃Viu煲劇平台」免費收看。

奇幻爆笑韓劇《黑幫的我成了高中生》，講述高中生宋伊憲（尹燦榮飾）不堪校園暴力折磨，試圖跳橋輕生，黑社會二當家金德八（李瑞鎮飾）捨身拯救卻意外靈魂穿到對方身上。

原本就有「大學夢」的德八將錯就錯地，以伊憲身分重投校園，他不但狠狠地教訓加害者，還與遭受家庭暴力同學，建立了新的友情。這時崔世景（奉宰鉉飾）卻察覺到他的變化，更懷疑眼前的「伊憲」並不是同一個人。

《黑》改編自同名BL網路小說，不少人更留名等睇尹燦榮和奉宰鉉之間甜蜜互動！劇中尹燦榮原是膽小安靜高中生，搖身一變成為中年黑社會，可說是一人分飾兩角，對此他形容角色非常有趣：「我和導演以及飾演德八的李瑞鎮，進行許多討論，平日也會觀察李瑞鎮，以及觀看他的綜藝節目練習手勢和說話風格。」

奉宰鉉透露因拍劇而多了一班好朋友：「我和幾位拍檔成為了朋友，其中包括燦榮。拍攝結束那天我哭得很厲害，一想到要和這些人分手，我就很難過，但是我們變成好朋友，我們見面次數比我想像的還要多。」至於李瑞鎮自《內科朴院長》後徹底放棄偶像包袱，今次參演小眾題材，令觀眾喜出望外。

（即時娛樂）