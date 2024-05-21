神耆小子｜「大Red唇」造型猴擒攬啜蕭正楠 尹詩沛孖朱斐斐街頭激戰 (14:18)

尹詩沛（左圖）在昨晚一集猴擒攬啜蕭正楠但被拒；同時又跟朱斐斐上演街頭MMA。（大會提供）

無綫劇《神耆小子》昨晚（20日）一集，飾演魯娟的尹詩沛（Nicole）演出搶鏡，劇情講到魯娟對阿勇（蕭正楠飾）展開猛烈追求、並設局約會阿勇晚餐；平時多以「四眼馬尾」宅女造型示人的魯姑娘，悉心打扮化濃妝和換上低胸連身裙，但造型嚇親阿勇！後來魯姑娘藉住酒意當街攬住阿勇，更乘機嘟起「大Red唇」意圖啜爆阿勇，眼明手快的阿勇左閃右避，混亂間魯姑娘不慎倒地，場面搞笑。

慘遭阿勇拒絕的魯姑娘，到胸圍店買新Bra，打算重整旗鼓扮靚攻陷阿勇，豈料期間撞正死對頭珍珠（朱斐斐飾），珍珠狂窒魯姑娘：「你B（Cup）咁Cute呀，我個胸又唔聽話喇，之前着開個Size唔啱喇，𠵱家要A、B、C、E呀！」魯姑娘心有不甘，與珍珠上演「街頭MMA」，互扯頭髮兼互相推撞，更搞到成地胸圍，2人最終仆落地，魯姑娘碌出馬路險被車撞，瘋癲指數爆燈。

Nicole飾演的傻更更魯姑娘，不少網民覺得她單純又可愛，形象討好兼入屋，亦有網民指現實中的Nicole是索女一名，Nicole受訪時笑言：「唔覺得魯姑娘係丑角，佢係比較樸素、好簡單同埋專一女仔。」講到與阿蕭合作，Nicole笑言：「同阿蕭拍嘢好衰㗎，佢份人好搞笑，但又成日忍唔住笑，所以因為忍笑搞到成日NG。」

（即時娛樂）