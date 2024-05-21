拉闊音樂會｜Edan爆Jeffrey全裸演出：係佢秘密武器 (16:00)

《拉闊音樂會 Sparkleキラキラ EDAN x JACE x JEFFREY x MARF》將於6月22日（周六）晚上7時，在亞博Arena舉行。呂爵安（Edan）、陳凱詠（JACE）、魏浚笙（Jeffrey）及邱彥筒（Marf）在拉闊舞台上首次相遇，以音樂重拾青春感覺，4人受訪時預告在拉闊舞台上驚喜環節，期待擦出不一樣火花。

Edan與Jeffrey於綜藝節目合作無間，經常互窒又搞笑，今次首次以歌手身分同台演出。Edan透露正積極構思合作環節：「平時我哋幽默啲，冇咁正經，今次喺拉闊當然要好正經，又要有啲唔正經，希望帶到驚喜畀大家。」

Edan笑言Jeffrey將有大膽破格演出：「Jeffrey為全裸，正努力操肌，呢個係佢秘密武器，我哋仲會一邊游水，一邊唱歌！」Jeffrey對於好兄弟「劇透」，即時大反擊：「如果我全裸，Edan都會全裸，我哋會一齊露Eyeballs！」

Jeffrey首次踏上拉闊舞台，既擔心又緊張：「緊張自己完成唔到，之前只試過表演一至兩首歌，咁長嘅騷對我嚟講係初體驗，好希望完成到今次拉闊。」Jeffrey亦透露當晚表演：「我同Edan擅長唱慢歌，到時唔係同女生合唱，而係我同Edan合唱情歌，創造青春回憶。」

JACE與Marf同是新生代跳唱女歌手，2人被指造型及風格相似。JACE指：「大家都好期待睇我同Marf做一啲唱跳嘅嘢，呢個就一定會有。我都好鍾意Marf嘅歌，我哋嘅跳舞Style好唔同，今次Crossover嘗試唔同風格。」2人覺得對方跟今次拉闊主題很貼切，更互笠高帽。

JACE認為拉闊最大挑戰是與男生合作：「我同Marf合作，會想像到有咩火花，畫面會係點，但係同男生合作，我就覺得好困難。」Marf都有同感：「我哋女團好少機會同男生合作，同男生合作好大挑戰。另一挑戰，就係要搵辦法將我哋嘅歌擺埋一齊而又make sense，既突出我哋每一個，又可以玩到好神奇嘅嘢。」Marf又覺得拉闊比女團表演更緊張：「4個人喺咁大嘅場表演，支撐嘅嘢大咗，我都好緊張。希望趁呢段時間，可以互相熟悉多啲，多啲安全感，做好今次拉闊。」

（即時娛樂）