方力申被爆曾追陳曉華 憂形象受損：會畀女友照肺 (16:55)

梁競徽在《獎門人》玩遊戲時，被指玩得投入而觸及郭珮文胸部，他指因此事要找經理人心理輔導。（林祖傑攝）

方力申及黃翠如主持的無綫節目《拍檔廚房》，今天（21日）請來梁競徽與陳煒任嘉賓錄影，黃翠如表示最近才知道親妹在小方弟弟畫廊任正式員工，她說：「妹妹好熱愛自由，第一次聽到佢返全職，真係好感動，感謝小方一家。」

方力申對於再成為周刊封面，被指曾秘密追求陳曉華，遭女友葉萱（Maple）嫌花心而大感不滿，他說：「以為單身，成日畀人講冇所謂，但𠵱家唔係，另一半係圈外人，不止會畀女友『照肺』，亦可能喺女友家人心中形象受損，我都幾緊張，仲要係2年前新聞攞番來講，不過可能都關我事，之前做宣傳講過多年新聞同緋聞，令到我個底好花，好難得到女友信任，畀人感覺係我自認個底好花，因而被乘虛而入，送個封面畀我，呢啲封面我開始都驚。」

他表示已立即向女友自爆，女友也不信報道，反而嫌自己張相好醜，他曾心想可能從沒有和女友同框相，又沒有講幾時結婚，令人覺得他們感情有問題，一度萌生公開合照念頭，但2人向來低調，從不放閃而放棄。

梁競徽早前在《獎門人感謝祭終極篇》玩遊戲時，被指玩得投入而觸及郭珮文胸部，他指因此事要找經理人心理輔導，他說：「我覺得都幾犀利，正常速度睇，根本睇唔到啲咩，我同對方都feel唔到啲咩，問我係咪掂到呢？應該係掂到，但並唔係如標題所指，當然傳出呢件事，自己都緊張，其實係好嚴重指控，非禮係刑事罪名，子女同學父母只睇標題，如相信會令到我困擾，郭珮文好好，佢第一時間主動解釋，好感激佢。」

（即時娛樂）