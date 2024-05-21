何超邀型爆醫生拍戲力捧做男神 方便跟進陳子聰健康狀况 (17:56)

由何超、陳家樂、湯怡、張文傑、新人Iman（二蚊）、吳冰主演，導演彭發執導、陳子聰監製的電影《拾荒法師》，今天（21日）舉行開鏡禮，死過翻生的陳子聰逐漸康復，他表示感恩可以參與電影工作，太太何超大爆子聰在醫病期間，意外發現老公的主診醫生Iman多才多藝，而且是擁有幾百萬追隨者的網紅，決定羅致為公司旗下首位重點藝人，着他留港居住，兼可貼身跟進子聰的健康狀况，一舉兩得。

何超要捧Iman為新一代男神，戲中安排他演總警司，又說：「之前陪子聰返美國醫病，有時護士照顧很多病人，會忘記他的情况，朋友說Iman是神勇醫生，會醫好病人為止，於是找他跟進子聰病情，認識到他高大有型靚仔，還懂寫新詩，在北美很多女粉絲，連日本女子組合都邀請他睇騷，覺得他可以在幕前多方面發展，適合香港影圈。」子聰笑言在病床望住Iman，都覺得他很有型。

何超笑言要跟Iman簽一世約，更幫他改了同音中文名「二蚊」，希望令他長留香港居住：「有Iman在身邊留意子聰，就可以即時解答到他傷口痛、飲食發生的問題，可以怎樣改善，不用經常入院，前年我們生日、結婚記念日、聖誕節都在醫院過，怕再繼續這樣過生活，子聰會自殺，Iman幫我們好多。」子聰立即回應：「不會不會。」

提到導演彭發太太積極抗癌，會不會順道找Iman提供醫學意見？子聰說：「大家開工圍在一起，都會為陳家樂正懷孕太太和彭發提供專業意見。」Iman表示當了醫生，就變終身職業，無法放棄這個救人使命，但很開心有機會嘗試拍戲，也很喜歡二蚊這個中文譯名，他還入鄉隨俗講幾句廣東話：「我是Iman，大家好，祝大家身壯力健，唔該晒。」

（即時娛樂）