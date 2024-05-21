羅志祥澳門舉行音樂會 跟粉絲互動兼近距離接觸 (18:12)

台灣男歌手羅志祥（小豬），近日在澳門開騷，與粉絲近距離接觸，小豬唱歌又玩遊戲，令歌迷度過既感動又開心晚上。Encore時小豬現場優先獻唱新歌《舞狀元》短版，令粉絲們情緒高漲，小豬叫大家期待6月，他來香港出席活動時，就會唱全首新歌。

音樂會甫開始，小豬已跟6位Dancers勁歌熱舞為大家熱熱身，怎知道小豬跟大家打招呼後，就表示粉絲音樂會跟平常不同，全晚以慢歌為主，小豬還強調自己不用跳舞，令全場大笑。

出名寵粉的小豬，跟粉絲玩遊戲互動，當晚合共有3個遊戲，每一個遊戲都由小豬和主持人阿感，選出粉絲參與，其中一個遊戲，小豬及6位Dancers各持手機，大熒幕每次出現不同地區電話號碼，合共7個，讓台下觀眾邊撥打、邊忙著猜小豬手持號碼，全場忙看手機。

其中一位Dancer手機響起遞給小豬接聽時，同時阿感幫小豬拿著的手機，也突然響起，當時小豬手忙腳亂，但最令小豬驚訝，就是每位現場粉絲都不斷堅持撥打手機的精神，就是為了能親身上台跟小豬握手或擁抱，令小豬開心又感動。

開心過後，小豬唱出不少歌曲掀粉絲回憶殺，當響起《戀愛達人》、《有點愛》時，小豬已準備落台跟觀眾握手。不論男女老幼觀眾都衝前，小豬也體貼盡力滿足每位觀眾，他臨時多加首《鬧翻天》。

握手後就由主辦方為大家爭取了的福利，讓每位粉絲入場前，能到留言版上留言，整張留言版貼滿大家對小豬心意Memo紙，再由小豬在台上抽出兼讀出，小豬滿足歌迷的留言，即興清唱《紅線》和演唱一段《歲堤春曉》。最後，小豬以《陪你到最後》送給現場的歌迷，歌迷也跟住大合唱。

（即時娛樂）