查無此人｜黃定謙拍被虐戲險窒息 余凱祺陳穎妮獻女女吻 Terry亦正亦邪考演技 (20:01)

陳穎妮（左圖）和余凱祺戲中有「sheshe」關係兼咀嘴戲，但點到即止，2人並不尷尬。（柯美攝）

黃定謙（左圖）戲中經常穿孖煙囪行來行去，又有很多被打場口，其中一場更險被虐待至窒息；鄒文正未演過亦正亦邪角色，像精神分裂。（柯美攝）

鄒文正（Terry）、余凱祺（Kaylee）、黃定謙和陳穎妮（Winnie）因合作拍攝電影 《查無此人》而認識 ，黃定謙表示他們在片中角色各有不同，但拍攝過程十分難忘，他飾演炒股票的人，但住劏房，經常穿孖煙囪行來行去，又有很多被打場口，其中一場更險被虐待至窒息，他說：「我被膠袋笠頭，口內塞高爾夫球還要封住把口，由於要拍不角度，時間比較長，導演又無嗌cut，差點透不到氣；還有一場被拳頭打臉，導演怕我受傷，最初用假拳頭代替，但打了4、5次沒有真實感，我主動提出不如乾脆真打，結果兩take收貨，但我塊臉就腫了。」

Winnie指角色與其本身性格截然不同，她平時男仔頭兼粗魯，角色嬌嗲可愛，為叫男仔課金，鏡頭前穿制服跳舞色誘，她笑言在家中對鏡練習時，連自己都頂不順，導演要求她學挺胸扭腰，她說：「拍到腰痠背痛，原來做直播的女仔都好辛苦。」

戲中Kaylee被綁架，手腳遭膠索帶綑綁，還不停掙扎，說：「隻手勁痛，拍完手腕腫到好似雞蛋那般大。又被戴上面罩，單靠眼神表達我的驚恐與嬲怒，用眼神做戲很難，是新體驗，幸得導演指導。」她透露還有一幕驚心動魄鏡頭，講述她在懸崖邊俯身去救人，為求迫真，身體要再向前傾多一點，副導被嚇倒以為她掉下去，衝上次營救。拍攝期間又發生意外，休息時，坐在她身邊的演員被倒下的燈架擊中頭部，血流如注，但對方十分專業，到醫院縫針後折返現場開工，震驚又難忘。

她透露與Winne戲中有「sheshe」關係兼咀嘴戲，但點到即止，2人並不尷尬，Winnie從沒想過要與女生咀嘴，要拿捏力度，她說：「我覺得惜女仔要溫柔一點，男仔則接受到粗暴對待，我對男仔會好激情。」

Terry戲中演亦正亦邪角色，感到頗大挑戰，始終未演過，像精神分裂，笑言本身都是精神分裂，他坦言最初難拿捏，幸好出來效果不錯，他說：「我是用腦搵食，利用自己高智商犯罪。（現實中有否被騙，誤中圈套有損失？）未試過，但心軟經常借錢幫朋友。我在戲中有很多打鬥戲，有打上癮，想多拍動作片，早前有機會拍部動作片，有不少動作鏡頭，更要從兩層樓高的橋上一躍而下。」

（即時娛樂）