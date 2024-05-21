陳家樂誤爆BB性別急忙否認 彭發解財困 稱艱難時期已過 (20:14)

瘦了10幾磅的陳家樂今天（21日）出席電影《拾荒法師》開鏡禮，他否認因快做爸爸而壓力大，他表示最近為另一部電影減肥和剃頭後再留長，幸好該片扮演不修邊幅警員。

已為人母的湯怡表示開工時，會關心家樂與他老婆連詩雅，是否已準備好嬰兒用品，問到有沒有將她女兒用過的嬰兒用品，化為祝福轉寄給家樂？她說：「家樂有叫我，但不用了。」家樂口快快漏口風，指孫慧雪將小孩用過的嬰兒用品寄給他，是一份好好祝福。

提到雪雪是兩子之母，換言之家樂生仔，全場起哄，家樂即否認：「不是呀，她都不知，只是先寄來祝福。大家等等，我太太下星期公布。」張文傑在旁搞笑，指自己也想送祝福：「我將穿過的東西，給家樂小朋友。」家樂笑說：「你電影角色『四仔』爆紅，留隻『四仔』給我好過啦！」家樂透露稍後到馬來西亞拍電影，BB出世時，只能請10日假回港陪伴太太。

導演彭發之前花盡積蓄救患癌妻，差點申請破產，幸得電影老闆簽片約及時解決財困，他表示經濟方面已放下心頭大石：「最艱難時期已過了，之後的事交給個天，活好每一天已經好好。（太太健康情况？）她在搏鬥中，盡最大努力，太太有她家姐照顧。」

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（即時娛樂）