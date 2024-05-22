「牛雜妹」李亦喬愛犬遭狂噬 仍留ICU：未度過危險期 (15:40)

「牛雜妹」李亦喬（Monnie）今年11月跟糖水舖太子爺阿招結婚，惟近日發生不快事，令Monnie心情極差。事源她帶11歲貴婦犬Whiskey外出時，Whiskey遭另一頭伯恩山衝出來犬狂噬，牠的大腸小腸等多處被咬傷兼大量出血，Monnie立即偕未婚夫抱愛犬求醫，2人衣衫也染了血漬。

Monnie寫道：「醫生說有生命危險，轉介市區醫院。Whiskey很堅強，醫生說他情况非常差，身上出現的6﹑7個情况，任何一個都足以令其他狗致命，如果他晚幾小時做手術也沒可能生存。現在在ICU的他須被繼續觀察，未來這三天是關鍵，希望大家祝福他。也希望所有養狗的人，如果你的狗有攻擊人/其他動物的可能性，外出時請拉好狗繩，有需要就為牠戴上口罩，做一個負責任的狗主。」

到了今午（22日），Monnie再更新Whiskey情况：「謝謝哥哥姐姐們這2天的祝福，Whiskey好堅強，為了回到媽媽的身邊，他很努力，今天已經可以走到幾步路，趴在媽媽身上一會兒了。

醫生說他的生命指數正常，就是有點貧血，畢竟流了大量血，但整體醫生說是滿意的，雖然仍然要留在ICU觀察傷口，未算渡過危險期，但我相信Whiskey為了媽媽會努力的。媽媽也會為了whiskey努力，記得食飯、哭也會堅強。」

（即時娛樂）