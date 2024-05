昨天(21日)是填詞人黃偉文(Wyman)的55歲生日,不少圈中人包括趙學而﹑傅珮嘉﹑麥浚龍﹑呂爵安和魏浚笙等,分別貼舊照及貼片段送生日祝福。而Wyman好友吳君如,更專誠飛到外地慶祝,相當有心。

君如在Ig貼慶祝片段,2人還搞笑猜枚,君如鬧着玩稱Wyman做「丈夫」,她寫道:「我丈夫Wyman Wong生日,咁重要嘅日子,我點都要飛過嚟搵佢!唔知點解猜個枚都要同你咁啱key。No matter where you are, you always make me laugh,繼續寫啲勁到爆嘅詞,繼續掛住我嘅時候,send啲衫過嚟叫我買,繼續令到全香港嘅人掛住你。」

