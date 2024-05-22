蘇凱倫新歌玩暗黑風 跟「試當真」潘宗孝獻熒幕初吻 (16:04)

曾演出ViuTV單元劇《YOLO的練習曲》而為人認識的新人蘇凱倫（Helen），去年進軍樂壇，繼推出兩首歌曲《中二宅急便》及《天使999%》，日前再推出新歌《魔鬼在身邊》，今次新歌Helen一改過往甜美風格，大玩暗黑風，更親自填詞講述一段關於不健康關係的故事，她希望透過歌曲，讓沉溺在有害關係的聽眾得到共鳴，歌曲MV邀請了「試當真」成員潘宗孝（Ernest）擔任男主角，更有連環咀嘴鏡頭。

Helen和Ernest在MV中互相獻出熒幕初吻，問到她為何邀請Ernest擔任男主角？Helen表示想找日系壞男孩，覺得對方跟動漫《鏈鋸人》中的「淀治」有點相似，壞壞的但又帶點純愛感覺，她說：「一拍完親吻鏡頭，他害羞地告訴我，為了今次的MV獻了熒幕初吻，我覺得有點不好意思，但覺得他非常可愛。雖然大家都是首次拍攝親熱鏡頭，但都很專業，沒有尷尬，很快便完成拍攝。」

問到Helen拍攝過程可有難忘事？她指今次拍MV一波三折，因拍攝當日天氣問題要延期，首日開工遇上紅色暴雨，但為盡力拍好畫面，工作人員由頭濕到落腳，但最後亦因天氣而腰斬，要延期補拍，她感謝幕前幕後人員。

問到Helen可有遇過損友或渣男？她表示：「這首歌是我填詞，的確有寫了一點個人經歷，不過已經是過去的事，我覺得旁人怎樣勸喻都沒用，只要受傷夠，墮落夠，就會能夠自然抽身。」

（即時娛樂）