陳曉東運動員模式備戰巡唱 獲兩位千金視為偶像 (18:19)

歌手陳曉東（東東）日前到新城廣播接受《QK玉瑛室》主持譚玉瑛、何基佑、黃筠兒訪問，東東在節目中透露兩名女兒會聽自己的歌曲，並視他為偶像，東東笑言：「梗係我啦，𠵱家仲係我，佢哋好黐爸爸。」

東東近日推出新歌《蒼鷹與少年》，並自學AI親自剪輯MV，他喜歡接觸新事物，包括新科技和新音樂，他個人就最愛電子音樂，他說：「我有個夢想，好想成隻EP或唱片可以翻天覆地，同過往完全唔同。」

將於8月在廣州舉行巡唱的東東透露，已積極備戰，除了戒碳水化合物，亦增加運動量，他說：「我會畀自己進入運動員排練方式，跟舞蹈老師講，一個禮拜跳3次，每次3個鐘，自己亦會做Gym舉重，開始戒碳水化合物，以前可以食2、3碗飯，𠵱家最多食兩啖。」

東東近年全家移居北京，他指當初爸爸返回上海居住，自己又經常四圍飛，為方便探望爸爸和工作，決定定居北京，東東爆料：「我爸爸啲朋友當時話『你嗰仔係歌星，叫佢買層樓畀你吖嘛』，當時浦西啱啱開發，個樓盤搵咗梁朝偉拍廣告，咁啱我爸爸睇中嗰度，佢啲朋友笑我：『你啲錢畀晒梁朝偉喎，佢未拍廣告之前9000元，佢拍完廣告變咗14000元，你都肯買，你都好孝順』，喺到恥笑我，不過2個月之後佢哋同我鞠躬，因為層樓漲咗價。」

（即時娛樂）