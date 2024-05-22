盼《導演‧門》衝出香港 訪問海外導演 陳詠燊讚洪金寶求變創新 (21:56)

ViuTV訪談節目《導演・門》來到第二季《導演・門 2》，由電影《飯戲攻心》系列導演陳詠燊（Sunny） ，夥拍《金都》及《填詞L》導演黃綺琳（Norris）、《救殭清道夫》導演甄栢榮及短片導演兼演員盧鎮業（小野）等擔任主持。

他們承認現今做導演相當困難，開戲並不容易，拍戲經驗相對較少，故開心可以透過該節目，接觸到不同殿堂級、前輩級導演，發掘了很多「寶藏」及鮮為人知趣事，令他們獲益良多，他們盼節目開第3季，並衝出香港，訪問身在海外的導演們。

Sunny表示今季共13集，較第一季多了3集，每集邀請一位資深導演及一位後浪導演擔任嘉賓，於今季被邀導演當中，多了與他年齡相若及同年代出道的導演朋友，亦有部分是他非常欣賞又合作過的導演，訪問時沒有膽怯，氣氛較第一季輕鬆。

黃綺琳坦言面對資深導演超膽怯，她說：「我第一次做主持，毫無經驗，加上自己不太習慣面對鏡頭，怕講錯說話。」甄栢榮指他、Norris和小野事前做很多資料蒐集，重溫受訪導演過往作品及相關訪問，加深對他們認識，理解他們說話方法及節奏，交談時才搭得上嘴，不會有冷場。

小野說﹕「資深導演有很多作品，我們會揀其中一部及其中一場去問，在蒐集過程中，對一些作品特別有感覺，好奇怎樣拍。我對劉國昌導演的好奇很大，因他風格多變，善於拍素人，同時亦出名起用大明星拍傳奇電影，他親述當時導不同演員及用不同方法完成作品，令我有很大滿足感。」

Sunny指每個導演的說話都令他們獲益良多，說﹕「我最緊張訪問洪金寶大哥，因為他真的是殿堂級導演，我不認識他，又未合作過，最初戰戰兢兢，但接觸後，發覺大哥超級友善又風趣。

他在圈中打滾數十年，設計過無數經典動作招式，但仍不斷挑戰自己去求新求變，他以《葉問2》那場圓桌大戰為例，講解每一個設計為何要這樣做，覺得自己和演葉問的甄子丹迎面衝過去對戰太沒新意，於是設計他跳上桌上，善用自己體重，迫使對方彈過來，這樣就可以攻擊對方。大哥雖然已去到殿堂級，但從不怠慢，每次度動作都度到最盡，如何再新一點、特別一點。」

黃綺琳和甄栢榮開心能訪問葉偉信和許誠毅，黃綺琳說﹕「我很喜歡葉偉信的《誤人子弟》，題材和類型很有趣，訪問當天我以粉絲心態去問，如何設計細緻鏡頭及當年點解會開得成等。」

甄栢榮說﹕「《捉妖記》許誠毅曾經講過，大導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）在洗手間門口等他，這件事令我嘩然，所以訪問到他很開心。雖然他在荷李活工作過，見過很多大人物，但友善無架子，事後他還主動短信我，說有什麼需要幫忙，可以聯絡他，令我大為感動。」

他們希望《導演・門》開拍第3季，因還有很多導演仍未訪問，Sunny表示今季有些導演都想邀請，但他們很難邀請及難度期，例如王家衛、徐克、劉鎮偉、程小東和王晶等。

黃綺琳希望邀請身在加拿大《半支煙》導演葉錦鴻，說﹕「我不認識他，但我之前開戲，主動敲門給他睇劇本和剪接片，向他請教，他都會給予很多具體意見。」

甄栢榮想訪問曾志偉，他說﹕「曾志偉帶我入行，一起度電影《72家租客》故事，他對電影有很多理念和想法，很想和他再傾偈和敘舊。」

小野則希望訪問劉鎮偉，覺得對方好勁，執導的電影很多元化《西遊記》、《東西成就》和《天下無雙》等，他還表示未有計劃執導長片，目前想專心做演員，因演員很被動，有機會便要把握，且有些角色，年齡錯過了便演不到，例如學生，不同做導演，沒有年齡限制。

欲知專訪詳情，請留意明天（5月23日）明報娛樂版。

（即時娛樂）