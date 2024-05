MIRROR完成巡唱後,12子各有各忙,成員「大表哥」邱士縉(Stanley)完騷後未有休息,便飛到上海出席,原來他獲邀出席樂壇天后Rihanna創立的品牌活動,日前(20日)正式進駐內地的發布會,Stanley在社交平台貼出和Rihanna合照,並以英文興奮留言:"OMG! THIS IS LITERALLY INSANE!Not a single word can describe how I felt last night!Thanks again for having me, Big love!"意指今次名副其實大癲,沒有任何字眼可以形容我的昨晚心情,謝謝邀請,他還hashtag寫道:「阿媽我應該入緊運。」隊友呂爵安(Edan)﹑李駿傑(Jeremy)和王智德也留言,Edan和Jeremy同樣留了「大癲」﹗

